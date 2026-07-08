Мостовой отреагировал на возможное возвращение сборной России по футболу на чемпионаты мира
Российские футбольные клубы и национальную сборную вряд ли допустят до участия в международных турнирах. Об этом «Татар-информу» сообщил двукратный чемпион СССР, экс-полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой.
До этого в СМИ появились сообщения о том, что ФИФА, возможно, рассмотрит вопрос о снятии запрета на участие российской сборной и клубов в международных соревнованиях.
Однако, по мнению Мостового, не стоит надеяться на скорое разрешение ситуации. Он уверен, что запрет останется в силе до тех пор, пока не будут урегулированы текущие вопросы.
Напомним, что ограничения на участие российских команд были введены в феврале 2022 года. Однако во вторник МОК объявил о восстановлении членства Олимпийского комитета России и выступил с рекомендацией отменить ограничения в отношении атлетов из РФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: