Мостовой отреагировал на возможное возвращение сборной России по футболу на чемпионаты мира

08 июля 2026, 17:26

Мостовой усомнился в возвращении сборной России по футболу на чемпионаты мира

Фото: iStock/NiseriN

Российские футбольные клубы и национальную сборную вряд ли допустят до участия в международных турнирах. Об этом «Татар-информу» сообщил двукратный чемпион СССР, экс-полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой.