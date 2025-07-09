Александр Рязанцев высказался о «Торпедо» и российском футболе
Рязанцев заявил о возможном исключении «Торпедо» из Премьер-лиги
Спортивный координатор «Торпедо» Александр Рязанцев заявил о вероятном снятии московского клуба с участия в Российской премьер-лиги и высказался об обстановке в российском футболе.
В беседе с «Metaratings.ru» Рязанцев сообщил, что над футбольным клубом нависла серьёзная угроза исключения, связанная с ошибкой судьи. Арбитра подозревают в помощи «Торпедо» в решающем матче за выход в премьер-лигу.
«Пока непонятно, чем закончится ситуация с «Торпедо». Она может привести к чему угодно. Этим летом проблемы есть не только у «Торпедо». Вспомните хотя бы переходные матчи во всех лигах. Сейчас ничего не понятно и у «Торпедо», и во всём российском футболе», — рассказал полузащитник.Футболист добавил, что в данный момент проблема «Торпедо» далеко не единственная в межсезонье.