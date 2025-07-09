«Торпедо» приостановило трансферы из-за ожиданий решения КДК РФС
Московское «Торпедо» приостановило подписание новичков и трансферы «на выход», ожидая решения Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС по будущему клуба.
Как сообщает Metaratings.ru, ранее клуб вел переговоры с игроком сборной Болгарии Симеоном Петровым и Лео Гогличидзе, выступавшим за «Ахмат». Однако оба трансфера поставлены на паузу. В клубе не уверены в исходе дела и не знают, какое решение будет вынесено.
По данным источника, 10 июля должно пройти совещание КДК по делу «Торпедо». Ведомство обязано предупредить «черно-белых» за сутки до начала заседания. Ситуация с будущим клуба остается неопределенной, что напрямую влияет на трансферную политику.
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