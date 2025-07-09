Футболист Веденеев высказался о матче между «Сьоном» и «Зенитом»

09 июля 2025, 12:13

Сергей Веденеев: в матче со «Сьоном» у «Зенита» будет другой настрой

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев сообщил, что в матче со швейцарским «Сьоном» у петербургского клуба будет другой настрой. Возможно, тренерский штаб примет решение дать передохнуть костяку основного состава команды перед игрой.







«Не знаю, что там с Жерсоном — когда он приедет и как вольётся в команду. Проблема сейчас только в том, что тренерский штаб, похоже, так и не знает, кого им ставить в атаку из троих. Сейчас будут продолжаться эксперименты — они просто необходимы. А сама селекция вообще будет до сентября, потому что голеадор всё так же нужен», — поделился своим мнением футболист с изданием «РБ Спорт».