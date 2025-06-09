Губерниев раскрыл, при каких условиях Овечкин вернется в российский хоккей
Губерниев: рано или поздно Овечкин вернется в российский хоккей
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о перспективах возвращения Александра Овечкина в российский хоккей. Его слова приводит Metaratings.ru.
«Сейчас без толку об этом говорить, у Овечкина еще годичный контракт в «Вашингтоне». <…> Думаю, то, что он вернется рано или поздно – это факт. Важно, чтобы он приехал все-таки играть, а не доигрывать, несмотря на возраст», — отметил Губерниев.Комментатор подчеркнул, что выбор клуба будет зависеть от условий:
«Может, куда-нибудь еще вернется. Создаст какой-нибудь клуб лучшие условия для Саши – и он туда приедет. Создаст «Динамо» – поедет в «Динамо».Ранее Овечкин заявлял о возможном возвращении в московское «Динамо», где начинал карьеру. Спортсмен отмечал, что это будет возможно, если ему позволит здоровье.
Напомним, в настоящее время у 39-летнего нападающего действует контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Он является капитаном клуба.