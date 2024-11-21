Губерниев поддержал призыв вернуть Дзюбу в сборную России на один матч

Фото: iStock/gorodenkoff
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал призыв болельщиков вернуть Артема Дзюбу в состав российской сборной. По его мнению, футболисту следует отдать должное, устроить своего рода проводы, позволив отыграть хотя бы один матч.
Ранее на матче сборных России и Сирии болельщики развернули большой плаката с призывом вернуть Дзюбу в состав национальной сборной.
Стоит отметить, что бывший капитан сборной России находится в одном голе от рекорда по числу забитых мячей за национальную команду. Последний свой матч в ее составе он сыграл на Евро-2020 против Дании.
Читайте также:
«Локомотив» резко осудил высказывания Дзюбы в адрес клуба
Артем Дзюба травмировался в начале матча с «Зенитом»
Осипов предрек приход Дзюбы в Медиалигу
«Было бы неплохо вызвать Дзюбу в качестве разовой акции, сделать какие-то проводы, чтобы отдать ему должное. Болельщики с удовольствием это обсуждали бы. Объективно Артем в состав вряд ли попадает, но сделать реверанс с точки зрения его заслуг было бы неплохо. В текущем сезоне он играет лихо, поэтому я за то, чтобы [главный тренер сборной России Валерий] Карпин взял Дзюбу хотя бы на один матч», — поделился Губерниев в беседе с Metaratings.ru.
Стоит отметить, что бывший капитан сборной России находится в одном голе от рекорда по числу забитых мячей за национальную команду. Последний свой матч в ее составе он сыграл на Евро-2020 против Дании.
Читайте также:
«Локомотив» резко осудил высказывания Дзюбы в адрес клуба
Артем Дзюба травмировался в начале матча с «Зенитом»
Осипов предрек приход Дзюбы в Медиалигу
Данил Пономарев