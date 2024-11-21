Миранчук: сборная России имела бы хорошие шансы при допуске на Евро-2024

Полузащитник ФК «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук заявил, что сборная России имела бы хорошие шансы на чемпионате Европы 2024 года, если бы получила допуск к международным соревнованиям. По его словам, футболисты стали хорошо понимать требования главного тренера национальной сборной Валерия Карпина.