Миранчук: сборная России имела бы хорошие шансы при допуске на Евро-2024

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Полузащитник ФК «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук заявил, что сборная России имела бы хорошие шансы на чемпионате Европы 2024 года, если бы получила допуск к международным соревнованиям. По его словам, футболисты стали хорошо понимать требования главного тренера национальной сборной Валерия Карпина.
«У нас хорошая команда, не первый год работаем с Валерием Георгиевичем Карпиным. Все начали прекрасно понимать установки главного тренера, это заметно даже со стороны, когда смотришь матчи сборной России. Видно, что у нас есть идея на поле. У нас были бы хорошие шансы на этом турнире», — рассказал он в беседе с Metaratings.ru.Чемпионат Европы 2024 года проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. Победу на нем одержала сборная Испании в матче с Англией со счетом 2:1.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал призыв болельщиков вернуть Артема Дзюбу в состав российской сборной. По его мнению, футболисту следует отдать должное, устроить своего рода проводы, позволив отыграть хотя бы один матч.
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