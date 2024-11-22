Овечкин пропустит до шести недель из-за перелома ноги в матче с «Ютой»

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Пресс-служба клуба «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает российский форвард Александр Овечкин, сообщила, что капитан команды пропустит от четырёх до шести недель. 19 ноября он получил травму ноги в матче с «Ютой».
Ту игру «Вашингтон» выиграл со счётом 6:2, а сам Овечкин забросил две шайбы. Однако в третьем периоде он неудачно столкнулся с нападающим команды соперника Джеком Макбейном, после чего долго не мог подняться со льда, а затем отправился в раздевалку с помощью партнёров и медицинского персонала. Больше российский форвард на льду не появился.
Обследование показало, что у россиянина перелом левой малой берцовой кости. Лечение и восстановление займёт от четырёх до шести недель. Овечкин не сможет помочь своей команде как минимум в 12 матчах. Это самый большой отрезок, который пропустит Александр за всю карьеру в НХЛ. Ранее максимальное количество игр, которые он пропускал из-за травмы, — шесть в 2009 году. Всего за 20 сезонов в НХЛ Овечкин пропустил всего 59 игр, в том числе 35 — из-за травм.
В нынешнем сезоне российский нападающий забил 15 шайб и отдал 10 голевых передач в 18 играх. На данный момент он является лучшим снайпером лиги. Всего в его активе 868 голов в НХЛ. До повторения «вечного» рекорда Уэйна Гретцки (894) Овечкину осталось забросить 26 шайб.
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Обследование показало, что у россиянина перелом левой малой берцовой кости. Лечение и восстановление займёт от четырёх до шести недель. Овечкин не сможет помочь своей команде как минимум в 12 матчах. Это самый большой отрезок, который пропустит Александр за всю карьеру в НХЛ. Ранее максимальное количество игр, которые он пропускал из-за травмы, — шесть в 2009 году. Всего за 20 сезонов в НХЛ Овечкин пропустил всего 59 игр, в том числе 35 — из-за травм.
В нынешнем сезоне российский нападающий забил 15 шайб и отдал 10 голевых передач в 18 играх. На данный момент он является лучшим снайпером лиги. Всего в его активе 868 голов в НХЛ. До повторения «вечного» рекорда Уэйна Гретцки (894) Овечкину осталось забросить 26 шайб.
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Александр Бойцов