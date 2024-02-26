Юбилейная «Гонка Александра Легкова» собрала более 5 тысяч лыжников

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Более 5 тыс любителей лыжного спорта из 45 регионов России приняли участие в Х «Гонке Александра Легкова», сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта. Юбилейная гонка прошла в городе Пересвет Сергиево-Посадского городского округа.
Спортсменов и болельщиков приветствовал президент России Владимир Путин.
Как подчеркнул министр спорта страны Олег Матыцин, подобные соревнования – прямое наследие олимпиады в Сочи.
В женском зачёте первенствовала олимпийская чемпионка Вероника Степанова. Тройку сильнейших дополнили бронзовый призёр Зимних Олимпийских игр Анастасия Кулешова и чемпионка мира среди молодёжи Мария Истомина.
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«Ваш традиционный турнир пользуется неизменной популярностью, объединяет на лыжне чемпионов и рекордсменов разных лет, любителей спорта из многих регионов. И, конечно, здесь всегда рады гостям из-за рубежа. Нынешние соревнования по-особому значимы для спортивной общественности страны: они посвящены двум важным событиям – 10-летию закрытия XXII Олимпийских зимних игр и завоеванию Александром Легковым олимпийского золота», – огласил приветственное слово начальник управления президента по обеспечению деятельности Госсовета России Александр Харичев.
«Мы празднуем победу Александра Легкова, победу нашей страны, тех замечательных, лучших Олимпийских игр в Сочи. И празднуем 10-летний юбилей с момента их окончания. Наследие Сочи, как мы видим, живет. Оно живёт благодаря таким людям, как Александр, и многим нашим чемпионам», – сказал министр.Почётными гостями гонки стали чемпионы и призёры Олимпийских игр – Елена Вяльбе, Максим Вылегжанин, Илья Черноусов, Юлия Чепалова, Наталья Коростелёва, Карим Халили, Антон Шипулин, Дмитрий Малышко, Никита Крюков, Александр Панжинский, Иван Алыпов, Евгений Дементьев, Алексей Петухов, Александр Бессмертных и другие. В детском забеге участвовал восьмилетний сын Легкова – Арсений Легков.
«Этот день очень важен для меня. Огромная честь, то, что мы делаем такое правильное и важное дело», – приветствовал участников Александр.Взрослые спортсмены преодолевали дистанции в 10 и 20 км, а юные участники – 1, 3, и 5 км.
«Гонка с каждым годом становится все популярнее. При поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва в регионе проводятся тысячи мероприятий. Сегодняшнее – одно из самых значимых. Хотел бы сказать слова благодарности Александру Легкову и всем прославленным спортсменам за поддержку спорта Подмосковья», – заявил исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов.В рамках юбилейного старта гонки на одной площадке для участников и гостей была представлена экспозиция с 31 олимпийской медалью. Одними из самых зрелищных стали соревнования профессионалов. Первое место у мужчин занял трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, второе – чемпион России, чемпион мира среди молодёжи Сергей Ардашев. Третьим финишировал олимпийский чемпион в эстафете Алексей Червоткин.
В женском зачёте первенствовала олимпийская чемпионка Вероника Степанова. Тройку сильнейших дополнили бронзовый призёр Зимних Олимпийских игр Анастасия Кулешова и чемпионка мира среди молодёжи Мария Истомина.
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Лора Луганская