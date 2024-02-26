Легкоатлет из Подмосковья завоевал золото чемпионата России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Подмосковный спортсмен, победитель первенства РФ Данил Чечела завоевал золотую награду на чемпионате России по лёгкой атлетике в помещении, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Золотую медаль получил на соревнования в прыжках в длину Данил Чечела, его результат в 7 метров 88 сантиметров оказался непревзойдённым», — говорится в сообщении.Кроме того, серебряную медаль завоевала в прыжках в высоту олимпийская чемпионка, многократная чемпионка Европы и мира Мария Ласицкене с результатом 1 метр 93 сантиметра. Серебро получил также представитель Подмосковья Никита Вербицкий в беге на 800 метров.
Читайте также:
Юбилейная «Гонка Александра Легкова» собрала более 5 тысяч лыжников
Машкарин: «Перейдя в «Пари НН», Кучаев вернёт свою былую форму»
Агент Абу заявил об удовлетворённости Эль-Аскалани «Ростовом»
Лев Каштанов