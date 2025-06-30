Алексей Попов: у «Краснодара» появился аналитический отдел

30 июня 2025, 12:39

Фото: iStock/ gorodenkoff

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов высказался о перспективах «Краснодара» в новом сезоне Российской Премьер-Лиги и работе селекционной службы действующих чемпионов РФ.





Со слов Попова, «быки» уже усилили позиции, пока чемпионат еще не начался. Он уточнил, что «Краснодар» приглашает в свой клуб квалифицированных иностранцев.





«Многое будет зависеть от Сперцяна — перейдет он куда-то или нет. Он «лыжи намылил», поэтому ждём его решения. Но «Краснодар» — молодцы, они активны на трансферном рынке и пытаются быть с первого тура в тонусе», — подчеркнул экс-защитник «Рубина».

«Попасть в нужных футболистов было проблематично. Сохранили Кордобу в том году — это же плюс менеджмента, который убедил его в том, что команда может достичь многого и, конечно, бабла навалили», — добавил экс-защитник «Рубина» в беседе с Metaratings.ru.