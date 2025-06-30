Губерниев об Акинфееве: «Никто к нему близко по-прежнему не подошел»
Губерниев назвал Акинфеева лучшим вратарем сезона-2024/25
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение РФС признать Игоря Акинфеева лучшим вратарем сезона-2024/25.
«Игорь Акинфеев — лучший вратарь. Никто к нему близко по-прежнему не подошел. Это непреложная истина. Стас Агкацев — далеко», — заявил Губерниев Metaratings.ru.В прошедшем сезоне Акинфеев провел за ЦСКА 30 матчей, 14 из которых отстоял «на ноль», пропустив 21 гол. По итогам голосования РФС, вторым стал Станислав Агкацев, третьим — Евгений Латышонок.