Каряка: Сперцян стал лучшим игроком сезона РПЛ
Экс-полузащитник «Крыльев Советов» и «Динамо» Андрей Каряка высказался об игроке, которого считает лучшим по итогам сезона-2024/25 в Российской Премьер-Лиге.
Сегодня состоится церемония вручения премии Winline Герои Российской Премьер-лиги. Церемония началась в 20:00 по московскому времени.
«Мне Сперцян нравится, я бы за него проголосовал. Если бы не травма Тюкавина, мог бы он претендовать на звание лучшего? Конечно, мог, и я надеюсь, что в следующем сезоне он и будет претендовать. Что касается тренерской работы — то это Мусаев», — обратил внимание Каряка в беседе с Metaratings.ru.
Контракт Сперцяна с «быками» действует до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне 25-летний полузащитник отыграл за «Краснодар» 35 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сперцяна в 25 млн евро.