Каряка: Сперцян стал лучшим игроком сезона РПЛ

27 июня 2025, 21:42

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Экс-полузащитник «Крыльев Советов» и «Динамо» Андрей Каряка высказался об игроке, которого считает лучшим по итогам сезона-2024/25 в Российской Премьер-Лиге.





Сегодня состоится церемония вручения премии Winline Герои Российской Премьер-лиги. Церемония началась в 20:00 по московскому времени.





«Мне Сперцян нравится, я бы за него проголосовал. Если бы не травма Тюкавина, мог бы он претендовать на звание лучшего? Конечно, мог, и я надеюсь, что в следующем сезоне он и будет претендовать. Что касается тренерской работы — то это Мусаев», — обратил внимание Каряка в беседе с Metaratings.ru.

