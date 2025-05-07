Выяснилось, что Трамп понятия не имел о запрете на участие России в ЧМ по футболу

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Дональд Трамп заявил, что не был осведомлён о действующем запрете на участие сборной России по футболу в чемпионатах мира (ЧМ).
«Я не знал об этом», — объяснил он журналистам, передает РИА Новости.Во время встречи в Белом доме с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино президент США отметил, что возвращение сборной России в международные турниры после завершения украинского конфликта могло бы стать позитивным шагом и «хорошим стимулом» для переговоров.
В ФИФА также рассчитывают, что разрешение конфликта позволит снять ограничения РФ и восстановить спортивное сотрудничество.
Напомним, российские команды были отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года. Организации продлили санкции, связанные с событиями на Украине, в 2023-м, указав, что их отмена возможна только после завершения конфликта.
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