Гаджиев высказался о поражении махачкалинского «Динамо» в матче с «Зенитом»

Фото: iStock/gorodenkoff
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о поражении от «Зенита» в матче 28-го тура РПЛ. Встреча между командами состоялась 10 мая и завершилась со счётом 1:0.
«Оцениваю нашу игру высоко, мы сыграли на уровне своих возможностей. Конечно, хочется выиграть у всех, в том числе у «Зенита», но надо реально оценивать ситуацию», – заявил Гаджиев в беседе с Metaratings.ru.Президент ФК подчеркнул, что команда удовлетворена игрой, но не результатом.
Отметим, что после матча «Динамо» из Махачкалы занял 11-ю строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 27 очков. В предстоящем туре команда сыграет с «Ахматом» на их домашнем стадионе. Встреча команд состоится в 14:00 мск.
Читайте также:
Гаджи Гаджиев назвал Сёмина легендой футбола
Матвей Cафонов стал первым с 2004 года финалистом Лиги Чемпионов из России
Форвард «Динамо» Маухуб восстановился к матчу против «Спартака»
Анастасия Чинкова