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Алексей Сорокин: «Игры дружбы» никак не связаны с политикой

ТАСС: Глава оргкомитета «Игр дружбы» Сорокин счел обвинения МОК необоснованными
21 марта 2024, 23:13
Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Максим Блинов

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Максим Блинов

«Игры дружбы» не имеют никакой связи с политикой, а объявления МОК необоснованны. Об этом заявил глава оргкомитета Алексей Сорокин, чьи млова передает ТАСС.
Он подчеркнул, что не увидел в реакции Международного олимпийского комитета строгих запретов. Сорокин отметил, что в оргкомитете не опасаются, что спортсмены откажутся приезжать в Россию на соревнования.

Ранее МОК призвал спортсменов и правительства стран отказаться от участия в Играх дружбы в России, отметив, что олимпийское движение выступает против политизации спорта и, в частности, организации Россией политизированных спортивных мероприятий.


В свою очередь, Госдума в этот же день, 19 марта, в первом чтении приняла законопроект о проведении Всемирных игр дружбы. Документ регулирует вопросы проведения игр, порядок продажи алкоголя в дни проведения соревнований, въезда спортсменов и волонтёров из-за рубежа, а также установления предельных цен на гостиницы.

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#спорт
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Футбольная сборная России разгромила команду Сербии
Сборная России разгромила Сербию в товарищеском матче со счетом 4:0
21 марта 2024, 22:48

Фото: istock / Pixfly

Сборная России по футболу разгромила Сербию в товарищеском матче со счётом 4:0. Матч проходил на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Об этом информирует РИА Новости.
Счёт открыл полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук, забив гол с пенальти на 22 минуте. Второй гол на счету защитника «Ростова» Максима Осипенко на 32 минуте, на 55 минуте гол забил Алексей Миранчук. Четвертый мяч был забит Иваном Сергеевым за добавочное время.

Команда РФ могла довести счет до 5:0, но гол Арсена Захаряна отменили из-за положения вне игры.

Следующий матч сборная России также состоится на стадионе «Динамо» – встреча с национальной командой Парагвая назначена на 20:00 по мск 25 марта.

Перед началом товарищеского в память о комментаторе Василие Уткине прошла акция. На табло показали посвященный журналисту видеоролик. Помимо этого, была объявлена минута молчания.

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#игры
#сборная россии
#рф
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Комментатора Василия Уткина похоронят в подмосковной Балашихе
21 марта 2024, 20:58

Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Футбольного комментатора Василия Уткина похоронят в субботу в Балашихе на Никольско-Трубецком кладбище. Об этом сообщили в любительском ФК «Эгриси», владельцем которого был журналист.
До этого 23 марта с 11 до 14 часов в ЦКБ при президенте России на ул. Маршала Тимошенко пройдёт церемония прощания.
«Приехать и проститься могут все желающие», – уточнили в клубе.
Журналист и спортивный комментатор Василий Уткин умер 19 марта в возрасте 52 лет. Он скончался в больнице в Москве, куда его доставила скорой помощи. По предварительным данным, причиной смерти Уткина стала острая сосудистая недостаточность.

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#подмосковье
#московская область
#журналисты
#футбол
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В Лужниках появится инновационный город
21 марта 2024, 20:46

Фото: istockphoto.com/Aleks_G

Организаторы Премии РБ планируют создать в Лужниках инновационный город.
Отмечается, что автором проекта города является актёр и режиссёр Денис Цыганков.

Как передаёт «РБ Спорт», создание такого пространство будет приурочено к шоу Международной премии РБ в области спорта и букмекерства, которое состоится 4 апреля во Дворце гимнастики Ирины Винер–Усмановой.

Ранее сообщалось, что гостем церемонии вручения наград V Премии РБ в области спорта и букмекерства станет легенда футбола, член Списка ФИФА 100, двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу. На мероприятии будут названы лауреаты более чем в 30 номинациях.

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#спорт
#город
#шоу
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#лужники
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Экс-игрок «Спартака» Гладилин о матче сборных РФ и Сербии: Фаворит — Россия
21 марта 2024, 18:40

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин высказал мнение о том, что именно Россия является фаворитом в предстоящем матче сборных РФ и Сербии.
«Я считаю фаворитом сборную России. Сербская команда очень хорошая, она приедет в Москву достойным составом, несмотря на отсутствие нескольких хороших футболистов по уважительной причине. Сборная России давно не играла, Карпин собрал лучших игроков. Думаю, выйдет ударный стартовый состав», — поделился в беседе с Газета.ру Гладилин.

Ранее бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников также заявлял, что ожидает от сборной России удачной игры в матче с сербами. По его мнению, российские легионеры также обязаны выйти на поле и повести за собой всю команду, поскольку матч очень важный и сложный.

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#матч
#сборная россии
#россия
#сербия
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В Подмосковье пройдет отборочный этап чемпионата «Чудо-шашки» среди школьников
21 марта 2024, 17:23

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

За выход в финал всероссийского турнира «Чудо-шашки» сразятся 30 школьных команд Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Отборочные соревнования пройдут 31 марта в спортивном комплексе «Подмосковье» городского округ Щёлково.

«Победитель регионального этапа будет представлять Московскую область на всероссийском финале, проведение которого запланировано на конец мая и начало июня. Каждый из педагогов 30 команд-участниц регионального отбора получит в качестве приза от президента Федерации шашек России Анатолия Никитина бесплатное обучение на получение квалификации инструктора по шашкам. Это позволит учителям открыть кружок дополнительного образования, чтобы популяризировать данный вид спорта в своем городе», — отметили в министерстве.

Кроме этого, ​заявку на ​соревнования дали свыше 513 школьных команд из 57 регионов Московской области.

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#подмосковье
#соревнования
#обучение
#шахматы
#школьники
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«Пусть сами психуют». Журова призвала дать ответ МОК об участии россиян в Олимпиаде в последний момент
Журова призвала дать ответ МОК об участии россиян в Олимпиаде в последний момент
21 марта 2024, 17:10

Фото: сайт Госдумы

России не следует уже сейчас определяться по поводу участия отечественных спортсменов в Олимпиаде-2024 в Париже. Лучше вынести решение в последний момент. Такое мнение высказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.
На днях Международный олимпийский комитет МОК допустил российских атлетов до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе, однако выдвинул ряд требований. МОК разрешил приехать на соревнования 55 россиянам. При этом атлеты не будут допущены на Игры, если публично поддерживали спецоперацию, числятся в армии или органах безопасности. Использование российской символики, флага и гимна на Олимпиаде также запрещено.
«В МОК уже сейчас говорят: определитесь уже сейчас, кто поедет на Олимпиаду, кто эти 55 человек. Но не надо лить воду на их мельницу. Я считаю, что сейчас определяться не надо. Они психуют, но сами постоянно меняют правила допуска. Нет, ребята! А давайте-ка мы как минимум за месяц до Игр посмотрим, что вы ещё придумаете. Подождем до последнего, ещё есть время, поверьте. Может, ещё Макрон выйдет с каким-нибудь заявлением, что ни одного русского в Париже не будет. Пусть они сами нервничают и волнуются, что нарушили права спортсменов», – сказала Журова.
Уже сейчас ясно, что сильнейшие российские спортсмены на Олимпиаду не поедут, отметила депутат.
«Всех сильнейших уже убрали – они точно не едут. Они уже фотографировались с Владимиром Путиным на разных мероприятиях. К тому же большинство из них выступают за клубы «Динамо» и ЦСКА. Откуда мы наберём этих 55 человек? А если даже и наберём, каков будет уровень этих спортсменов?», – задала вопрос собеседница «Радио 1».
Летние Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля.

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#спорт
#олимпиада
#спортсмены
#госдума
#светлана журова
#депутат
#париж
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Подмосковные спортсмены с ПОДА стали призерами соревнований по бадминтону
21 марта 2024, 16:33

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

13 медалей завоевали подмосковные спортсмены на всероссийских соревнованиях по бадминтону среди лиц с ПОДА. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Всероссийские соревнования по спорту лиц с ПОДА в дисциплине «бадминтон» проходили в Казани с 12 по 16 марта.

Всего в турнире приняли участие 76 спортсменов из 17 регионов России, 14 из которые - представители Московской области.

«Илья Антоненко стал обладателем золотых медалей в одиночном разряде в спортивном классе SL3 и в парном разряде в классе SL3-SL4. В SL4 Елена Журавская и Елизавета Кожемяко завоевали золотую и серебряную медали. Также «серебро» получила Елизавета Кожемяко в парном разряде SL3-SU5, а Елена Журавская стала третьей.Кроме того, в копилке медалей Елены Журавской серебряная награда в смешанном разряде среди мужчин и женщин SL3-SU5. Варвара Фролова в этом же виде соревнований заняла третью ступень пьедестала почета», — поделились в пресс-службе.

Кроме этого, бронзовые медали получили Наталья Большакова, Анастасия Соловьев и Андрей Васин. На счету спортсменов ​пять наград.

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#соревнования
#подмосковье
#спортсмены
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Стали известны зарплаты российских футболистов Головина и Кузяева во Франции
L'Equipe: Головин зарабатывает в «Монако» 300 тысяч евро в месяц
21 марта 2024, 16:25

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Французское спортивное издание L'Equipe опубликовало зарплаты игроков, выступающих в «Лиге 1», высшем дивизионе чемпионата Франции. Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин зарабатывает во французском клубе 300 тысяч евро в месяц.
Месячная зарплата его партнёра по главной команде страны Далера Кузяева, выступающего за «Гавр», составляет 80 тысяч евро. Больше Головина в «Монако» получает за месяц только капитан команды Виссам Бен Йеддер — 650 тысяч. Кузяев в своём клубе по зарплате также занимает второе место. Больше него зарабатывает Мохаммед Байо — 105 тысяч евро.

Самая высокая зарплата во французском чемпионате у форварда «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана. Он получает шесть миллионов евро в месяц. Второе место делят его одноклубник и партнёр по сборной Усман Дембеле и бразилец Маркиньос, также выступающий за парижский клуб. Из зарплата составляет 1,12 миллиона евро в месяц.

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Футболист Сенников спрогнозировал удачную игру сборной РФ в матче с Сербией
21 марта 2024, 15:54

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников заявил, что ожидает от сборной России удачной игры в матче с сербами.
«Сборная России должна сегодня удачно сыграть. Все основные силы команды в строю. Если будет оптимальный состав, то должны как минимум не проиграть», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Сенников.

Он добавил, что российские легионеры также обязаны выйти на поле и повести за собой всю команду, поскольку матч очень важный и сложный.

Матч сборных России и Сербии состоится сегодня в 20:00 по московскому времени в Москве.

Ранее бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков заявил о том, что на матч с Сербией должны выйти сильнейшие футболисты сборной России.

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#сборная россии
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