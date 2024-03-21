Алексей Сорокин: «Игры дружбы» никак не связаны с политикой

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Максим Блинов
«Игры дружбы» не имеют никакой связи с политикой, а объявления МОК необоснованны. Об этом заявил глава оргкомитета Алексей Сорокин, чьи млова передает ТАСС.
Он подчеркнул, что не увидел в реакции Международного олимпийского комитета строгих запретов. Сорокин отметил, что в оргкомитете не опасаются, что спортсмены откажутся приезжать в Россию на соревнования.
Ранее МОК призвал спортсменов и правительства стран отказаться от участия в Играх дружбы в России, отметив, что олимпийское движение выступает против политизации спорта и, в частности, организации Россией политизированных спортивных мероприятий.
В свою очередь, Госдума в этот же день, 19 марта, в первом чтении приняла законопроект о проведении Всемирных игр дружбы. Документ регулирует вопросы проведения игр, порядок продажи алкоголя в дни проведения соревнований, въезда спортсменов и волонтёров из-за рубежа, а также установления предельных цен на гостиницы.
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Ранее МОК призвал спортсменов и правительства стран отказаться от участия в Играх дружбы в России, отметив, что олимпийское движение выступает против политизации спорта и, в частности, организации Россией политизированных спортивных мероприятий.
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Артем Путинцев