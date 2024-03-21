Чернышенко оценил условия участия россиян в Олимпиаде, которые выдвинул МОК

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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко оценил условия участия российских спортсменов в Олимпийских играх-2024. Его слова приводит РИА Новости.
По мнению Чернышенко, созданные Международным олимпийским комитетом (МОК) для российских спортсменов условия таковы, что мало кто реально сможет поехать и отобраться на Олимпиаду. При этом, зампред считает, что тем, кто все же получит допуск на спортивное мероприятие, обязательно стоит ехать и участвовать.
Ранее сообщалось, что МОК выдвигал условие, что россияне, желающие принять участие в летней Олимпиаде, должны будут публично осудить специальную военную операцию (СВО), а возможно даже, оформить подобные заявления в письменном виде.
Кроме этого, МОК утвердил флаг и гимн для российских и белорусских спортсменов, выступающих на Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Флаг лишен национальной привязки в цветах, а в гимне отсутствуют какие-либо слова. Форма спортсменов также должна быть нейтральной, без использования цветов своей страны.
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«Если официально подтвердится, что МОК снимает условия, по которым имеющие допуск спортсмены должны осудить СВО, то никаких юридических препятствий для того, чтобы спортсмены поехали на Олимпиаду, не будет», — отметил Чернышенко.
Кроме этого, МОК утвердил флаг и гимн для российских и белорусских спортсменов, выступающих на Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Флаг лишен национальной привязки в цветах, а в гимне отсутствуют какие-либо слова. Форма спортсменов также должна быть нейтральной, без использования цветов своей страны.
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Мария Федоровцева