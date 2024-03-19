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В МОК призвали спортсменов не участвовать в Играх Дружбы в России

19 марта 2024, 14:45
Фото: iStock/Cassia Bars

Фото: iStock/Cassia Bars

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов и правительства стран отказаться от участия в Играх дружбы в России. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что олимпийское движение выступает против политизации спорта и, в частности, организации Россией политизированных спортивных мероприятий. МОК призвал все участников олимпийского движения и властей стран не принимать участие в российском мероприятии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что политизация наблюдается в мировом спорте, а в МОК замечена коммерциализация. Всё этого приводит к деградации, которая влечёт за собой создание параллельных структур в спорте.

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#спортсмены
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Российский лыжник Большунов проиграл в гонке на ЧР и прервал серию из 23 побед
19 марта 2024, 15:08

Фото: iStock/Artur Didyk

Российский лыжник Александр Большунов на чемпионате России прервал серию из 23 побед. Соревнования проходят в Малиновке (Архангельская область).
Отмечается, что спортсмен занял девятое место в гонке с раздельным стартом классическим стилем, преодолев дистанцию 10 километров за 24 минуты 35,4 секунды. Гонку выиграл Ермил Вокуев, результат которого составил 23 минуты 50 секунд.

Александр Большунов впервые в сезоне не смог выиграть личную гонку. Спортсмен является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад.

Напомним, 16 марта лыжник Александр Большунов занял первое место в спринтерском забеге свободным стилем на чемпионате России.

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Захарян назвал сумму для комфортной жизни в Испании
#подмосковье
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#россия
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Захарян назвал сумму для комфортной жизни в Испании
Захарян рассказал, что ему нужно две тысячи евро для комфортной жизни в Испании
19 марта 2024, 14:01

Фото: iStock/StudioQ1

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян назвал сумму для комфортной жизни в Испании. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По словам спортсмена, для комфортной жизни в Испании ему необходимо меньше, чем в РФ. Он рассказал, что его расходы сократились из-за того, что стало меньше походов в какие-либо заведения.

Захарян отметил, что ему достаточно двух тысяч евро для комфортной жизни.

Напомним, в августе прошлого года главный тренер московского «Динамо» Марсел Личка заявил в эфире «Матч ТВ», что 20-летнего полузащитника Арсена Захаряна можно на 99% считать игроком клуба испанской «Ла Лиги» «Реал Сосьедад». Захарян стал третьим российским футболистом, который наденет футболку «Реал Сосьедада».

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#тренер
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#матч
#соревнования
#расходы
#рф
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Российского борца не допускают до Олимпиады из-за антинацистской позиции
Российского борца Евлоева не пускают на Олимпиаду из-за плаката против нацизма
19 марта 2024, 12:48

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Мусу Евлоева не допускают к участию в Олипийских играх-2024 из-за фото на фоне плаката «Zа мир без нацизма». Об этом в беседе с РИА Новости сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
Он подчеркнул, что основная претензия, которая предъявляется спортсмену, заключается именно в фотографии против нацизма. Таким образом, делает вывод Мамиашвили, Международная федерация греко-римской борьбы (UWW) выступает за нацизм.

Отборочный турнир к участию в Олимпиаде-2024 состоится в Баку 4-7 апреля.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что спортсмены не должны нести ответственность за действия правительства своего государства.

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#спортсмены
#олимпиада
#борьба
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В МОК заявили, что спортсмены не ответственны за действия своего правительства
Бах: спортсмены не могут быть ответственными за действия своего правительства
19 марта 2024, 12:12

Фото: iStock/Pablo Utrilla

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал сообщения о возможном бойкоте Олимпийских игр 2024 года в Париже российскими спортсменами. Об этом сообщает издание Le Monde.
Он подчеркнул, что это крайне неприятная новость. И добавил, что МОК непримирим, когда дело доходит до наказания нарушивших Олимпийскую хартию.

Вместе с тем, Бах отметил, что спортсмены не могут нести ответственность за действия правительства своей страны. Если они оказывают поддержку его политике, то попадают под санкции. Если же нет – они имеют равные права со спортсменами из других государств.

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#олимпиада
#спортсмены
#россия
#правительство
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Подмосковные боксеры завоевали общекомандное 1 место на первенстве ЦФО
19 марта 2024, 10:45

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

11 медалей завоевали подмосковные боксеры на отборочном этапе летней спартакиады учащихся и первенстве ЦФО. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В соревнованиях принимали участие порядка 197 спортсменов из 17 регионов России.

По итогам выступлений боксеры Московской области заняли первое общекомандное место и завоевали три золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей.

«Золотые медали в составе сборной Подмосковья завоевали Давид Мамин из Чехова, Аббосбек Гафуров из Ивантеевки и Григорий Григорян из Химок. Серебряными призерами стали Муслим Орипов из Одинцова, Руслан Мизерков из Балашихи и Давид Чайков из Химок. Третьи места заняли Мирослав Автономов из Ногинска, Андрей Кольцов из Чехова, Егор Валишвили из Ивантеевки, Ален Овсепян из Подольска и Макар Акумов из Раменского», — поделились в пресс-службе.

Кроме этого, специальным призом «За волю к победе» был награжден Григорий Григорян.

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#подмосковье
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#олимпиада
#спортсмены
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Подмосковье спортсмены завоевали две медали на «Мемориале Горшкова» по фигурному катанию
19 марта 2024, 10:05

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Танцевальные дуэты из Подмосковья завоевали две медали на «Мемориале Горшкова» по фигурному катанию. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Мемориал А.Г. Горшкова» прошли с 15 по 17 марта в Сочи.

«В танцах на льду тандем Марии Фефеловой и Артёма Валова получили от судей оценку в 155,35 балла. В дисциплине танцев на льду среди мастеров спорта вице-чемпионами турнира стали подмосковные фигуристы Ольга Фёдорова и Павел Драко, набрав 153,28 балла», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что в соревнованиях также приняли участие подмосковные пары Вера Кучмий и Константин Ткаченко, а также Стефания Самохина и Максим Ситько.

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#сочи
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#соревнования
#мемориал
#спортсмены
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Подмосковные спортсмены завоевали 6 медалей Кубка Евразийских стран по прыжкам в воду
19 марта 2024, 09:35

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные спортсмены стали победителями и призерами Кубка Евразийских стран по прыжкам в воду. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Международные соревнования «III Кубок Евразийских стран» по прыжкам в воду прошли с 14 по 18 марта 2024 года в Екатеринбурге.

В соревнованиях принимали участие свыше 90 спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Венесуэлы, Кубы, Эквадора и Узбекистана.

В составе сборной подмосковные спортсмены выиграли три золотые и серебряные медали.

«Елизавета Кузина одержала победу в прыжках с трехметрового трамплина, набрав 321,45 баллов. В синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина среди женщин «золото» завоевали Кристина Ильиных и Елизавета Кузина, а «серебро» взяли подмосковная спортсменка Виктория Казанцева вместе с Надеждой Трифоновой из Санкт-Петербурга», – поделились в пресс-службе министерства.

Кроме этого, золотую медаль выиграли Виктория Казанцева из Подмосковья в паре с Екатериной Беляевой из Москвы в синхронных прыжках в воду с десятиметрового трамплина.

Стоит отметить, что в мужском зачете в прыжках с 9 метров серебро взяли Александр Бондарь из Московской области в паре с Русланом Терновым из Пензы.


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#золото
#соревнования
#спортсмены
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#подмосковье
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Овечкин забросил две шайбы «Калгари» и сократил отставание от Гретцки до 51 гола
19 марта 2024, 06:59

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», обладатель Кубка Стэнли россиянин Александр Овечкин забросил две шайбы в матче своей команды с «Калгари Флэймз», тем самым до 51 гола сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю. Теперь на счету «Александра Великого» 843 шайбы, в то время как у Гретцки их за карьеру набралось 894.




Кроме того, как сообщает РИА Новости, 38-летний Овечкин стал всего лишь третьим в истории НХЛ хоккеистом, который в 19 сезонах подряд забивал минимум 20 голов.

Ранее российский нападающий вышел на чистое 14-е место среди лучших бомбардиров лиги за всю историю., обойдя по набранным очкам Марка Рекки, у которого было 1533 результативных балла в 1652 играх. Следующая планка — занимающий 13-е место Джо Торнтон. На его счету 1539 очков по системе гол плюс пас.

Кроме того, российский бомбардир вышел на 9-е место в НХЛ по количеству очков, набранных в гостевых матчах. Он набрал 742-й результативный балл и обошёл по этому показателю Джо Сакика (741 очко). У занимающего восьмую строчку Горди Хоу 778 очков, набранных в выездных встречах. Лидирует в этом списке великий Уэйн Гретцки — 1298 очков.

Овечкин стал первым и, возможно, единственным из россиян, кому покорилось достижение 1 500 очков в НХЛ. Стоит отметить, что из действующих игроков только Сидни Кросби сумел покорить результат в полторы тысячи очков за карьеру.

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#александр овечкин
#нхл
#хоккей
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ТАСС: Умер тренер хоккейного «Салавата Юлаева» Константин Кольцов
19 марта 2024, 06:33

Фото: РИА Новости/Григорий Соколов

Тренер уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Константин Кольцов скончался в возрасте 42 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.
Кольцов играл за сборную Белоруссии на Олимпиадах в Солт-Лейк-Сити (2002) и в Ванкувере (2010), в Национальной хоккейной лиге защищал цвета «Питтсбург Пингвинз» в НХЛ, а с «Салаватом» в 2011 году стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина.

Пресс-служба «Салавата Юлаева» подчеркнула, что и после завершения игровой карьеры хоккеист проделал огромную работу в тренерском штабе команды, навсегда вписав себя в её историю.

Ранее стало известно, что лучший бомбардир в истории сборной Панамы и участник Чемпионата Мира 2018 года Луис Техада скончался в 41 год по причине сердечного приступа. во время матча в любительской лиге в Панаме. Техада потерял сознание в ходе матча. Его госпитализировали, в больнице он скончался.

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#тренер
#смерть
#хоккей
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