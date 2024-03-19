В МОК призвали спортсменов не участвовать в Играх Дружбы в России

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Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов и правительства стран отказаться от участия в Играх дружбы в России. Об этом сообщается на сайте организации.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что политизация наблюдается в мировом спорте, а в МОК замечена коммерциализация. Всё этого приводит к деградации, которая влечёт за собой создание параллельных структур в спорте.
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Анастасия Чинкова