Алексей Стрепетов: Вендел и его агент все равно будут искать новую команду

Фото: iStock/matimix
Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал срыв сделки между петербургским клубом и бразильским «Ботафого» по трансферу Вендела. Об этом информирует «РБ Спорт».
«Вендел настроился уходить, уже был дома, но так получилось, что сделка сорвалась. Я думаю, что игрок и агент все равно будут искать варианты с клубом, который бы претендовал на него», — отметил Стрепетов.
По его словам, если бы Вендел захотел остаться в «Зените», то это был бы огромный плюс. Бывший тренер «Зенита» подчеркнул, что в последних матчах Вендел был «уже не тот, которого мы знаем и любим».
Напомним, бразильский полузащитник должен был перейти в новую команду ближайшим летом.
Читайте также:
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» высказался об игре Батракова в РПЛ
Мостовой сообщил, что не было «установок» на матче в честь победы ЦСКА в Кубке УЕФА
Хомуха заявил, что никто не ожидал увидеть игру «Ахмата» в стыковых матчах
Екатерина Коршунова