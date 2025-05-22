Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Алексей Стрепетов: Вендел и его агент все равно будут искать новую команду

Алексей Стрепетов: Вендел и его агент все равно будут искать новую команду

Фото: iStock/matimix

Фото: iStock/matimix

Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал срыв сделки между петербургским клубом и бразильским «Ботафого» по трансферу Вендела. Об этом информирует «РБ Спорт».
«Вендел настроился уходить, уже был дома, но так получилось, что сделка сорвалась. Я думаю, что игрок и агент все равно будут искать варианты с клубом, который бы претендовал на него», — отметил Стрепетов.

По его словам, если бы Вендел захотел остаться в «Зените», то это был бы огромный плюс. Бывший тренер «Зенита» подчеркнул, что в последних матчах Вендел был «уже не тот, которого мы знаем и любим».

Напомним, бразильский полузащитник должен был перейти в новую команду ближайшим летом.

Читайте также:

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» высказался об игре Батракова в РПЛ

Мостовой сообщил, что не было «установок» на матче в честь победы ЦСКА в Кубке УЕФА

Хомуха заявил, что никто не ожидал увидеть игру «Ахмата» в стыковых матчах
#тренер
#дома
#игра
#спорт
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» высказался об игре Батракова в РПЛ
Канчельскис назвал яркой игру Батракова в РПЛ
22 мая 2025, 14:32

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков «играет ярче» полузащитника испанского клуба «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна. Такое мнение в беседе с «РБ Спорт» выразил экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.
«Батраков играет ярче того же Захаряна образца РПЛ. Он оказывает больше влияния на игру команды, имеет в своем активе больше результативных действий. Если Захарян перешел в европейский клуб после пары удачных сезонов в РПЛ, то что мешает Батракову? Думаю, этим летом он может уехать в Европу и заиграть там на приличном уровне», — прокомментировал Канчельскис.
Алексей Батраков поучаствовал в 28 играх за «Локомотив». На его счету 13 мячей с семью результативными передачами. Хавбек занимает вторую строчку в гонке бомбардиров РПЛ. «Локомотив» сыграет с «Акроном» 24 мая в 16:30 по Москве.

Читайте также:

Мостовой сообщил, что не было «установок» на матче в честь победы ЦСКА в Кубке УЕФА

Хомуха заявил, что никто не ожидал увидеть игру «Ахмата» в стыковых матчах

Юрий Жирков болеет за «Зенит» в чемпионской гонке РПЛ к 100-летию клуба
#мир
#россия
#спорт
#футбол
#новости
#рпл
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мостовой сообщил, что не было «установок» на матче в честь победы ЦСКА в Кубке УЕФА
Мостовой: не нужны установки в матче в честь победы «армейцев» в Кубке УЕФА
21 мая 2025, 16:08

Фото: iStock/Andreyuu

Бывший полузащитник московского «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил, что в таких матчах, как FONBET Первый Еврокубок (гала-матч посвящён победе ЦСКА в Кубке УЕФА), не нужно давать установки.
«Все профессионалы, все провели такие карьеры...Что тут давать? Мы же здесь собрались, чтобы праздновать победу «армейцев» в Кубке УЕФА. Здесь главное — участие. <…> Я думаю, что все остались довольны», – цитирует слова спортсмена издание Metaratings.ru
Матч FONBET Первый Еврокубок между легендами ЦСКА и «Спортинга», а также тех клубов, с которыми «армейцы» встречались на победном пути к Кубку УЕФА 2005 года, провели 18 мая на стадионе «ВЭБ Арена». Александр Мостовой возглавлял команду легенд «Спортинга» с Нани, Дидье Дрогбой и другими известными футболистами.

Читайте также:

Хомуха заявил, что никто не ожидал увидеть игру «Ахмата» в стыковых матчах

Юрий Жирков болеет за «Зенит» в чемпионской гонке РПЛ к 100-летию клуба

Андрей Червиченко высказался о мотивации игроков перед матчем «Краснодар» – «Динамо»
#уефа
#спорт
#футбол
#цска
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хомуха заявил, что никто не ожидал увидеть игру «Ахмата» в стыковых матчах
21 мая 2025, 16:02

Фото: iStock/ gorodenkoff

Экс-полузащитник «Терека» Дмитрий Хомуха высказался о результатах «Ахмата» в этом сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ), а еще оценил шансы грозненцев на успех в переходных матчах.
Со слов полузащитника, «Ахмат» будет играть в переходных матчах — команда может «вылететь».

«Никто не будет давать клубу никаких гарантий. Если он уступит в стыках, то вылетит», — заявил Хомуха.

В текущем сезоне команде не хватало центрального нападающего. По мнению футболиста, в созидании «Ахмат» был хорош, но до этого за нее играл Конате, который «завершал это созидание».

«Клуб не смог его (Ибраима Конате) заменить, в этом заключается его главная проблема», — добавил спортсмен в беседе с Metaratings.ru.

Оказалось, что никто не мог подумать, что команда появится в стыковых матчах. Хомуха подчеркнул, что «Ахмат» должен был занять десятое место, однако у нее не вышло.

«Ахмат» попал в стыковые матчи за право на участие в РПЛ после игры 29-го тура чемпионата против махачкалинского «Динамо», который закончился со счетом 1:1. Грозненский клуб не сможет покинуть зону стыковых матчей даже в случае победы в заключительном туре, поскольку уступает по личным встречам махачкалинскому «Динамо», находящемуся на 12-м месте.

Читайте также:

Юрий Жирков болеет за «Зенит» в чемпионской гонке РПЛ к 100-летию клуба

Андрей Червиченко высказался о мотивации игроков перед матчем «Краснодар» – «Динамо»

Мостовой: Вагнер Лав мог бы играть за ЦСКА во втором тайме
#спорт
#футбол
#клуб
#рпл
#спортсмен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Юрий Жирков болеет за «Зенит» в чемпионской гонке РПЛ к 100-летию клуба
21 мая 2025, 15:24

Фото: istockphoto/Rost-9D

Бывший футболист Юрий Жирков поддержал «Зенит» в борьбе за чемпионский титул. Он также подчеркнул особую значимость победы для «сине-бело-голубых» — в этом году петербургскому клубу исполнится сто лет. Его слова приводит «РБ Спорт».
«Чемпионство в руках «Краснодара», но тяжело сказать, выиграют ли они трофей. «Динамо» за прошлый год может отомстить. Надеюсь, чемпионом станет «Зенит» — буду болеть за них, все-таки столетие скоро, важно выиграть титул», — заявил экс-игрок сборной России.
В настоящее время «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 64 очками, опережая «Зенит» всего на одно. Решающие матчи пройдут 24 мая в 16:30 по московскому времени. В последнем туре РПЛ «Зенит» выйдет против «Ахмата», а «Краснодар» встретится на одном поле с «Динамо».

Читайте также:

Андрей Червиченко высказался о мотивации игроков перед матчем «Краснодар» – «Динамо»

Мостовой: Вагнер Лав мог бы играть за ЦСКА во втором тайме

«Хорошо себя проявляет»: Корнеев оценил игру футболиста Кисляка
#рпл
#краснодар
#футбол
#спорт
#матч
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Андрей Червиченко высказался о мотивации игроков перед матчем «Краснодар» – «Динамо»
Андрей Червиченко: каждая строчка таблицы РПЛ приносит клубу 75 млн рублей
21 мая 2025, 15:15

Фото: iStock/NiseriN

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил уровень мотивации у игроков столичного «Динамо» в предстоящем гостевом матче 30-го тура против «Краснодара».
Напомним, что по итогам 29 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 64 очками. Следом за ним с 63 очками находится «Зенит». А «Динамо» завершает тройку лидеров, набрав 56 очков.

«Мотивация есть всегда. Ведь каждая строчка в итоговой турнирной таблице – это примерно плюс 75 миллионов рублей в бюджет клуба. Что значит нет мотивации? Вот смотрите, судьи украли у «Ростова» ничью с «Рубином», засчитав гол, который игрок «Рубина» забил рукой. Дали три очка «Рубину». Он поднялся выше. У этой ошибки есть стоимость – 75 миллионов рублей. Потому что «Рубин» теперь опережает «Ростов». И самое ужасное, что не с кого спросить», – подчеркнул Червиченко.
Отмечается, что игрокам «Динамо» пообещали повышенные премиальные за победу. Собеседник «РБ Спорт» отметил, что это хорошая мотивация для футболистов, поскольку так они смогут и сами подзаработать, и своей победой профинансировать сам клуб. Однако в данном матче в большей степени всё зависит от «Краснодара».

Также Червиченко ответил на важный вопрос о судействе. Корреспондент издания уточнил, что арбитры часто более лояльно относятся к «быкам», чем к динамовцам. Однако собеседник заявил, что никогда не отмечал ни к кому более лояльно отношения, чем к «Спартаку», которому судьи подарили четыре матча.

Читайте также:

Тельнов: «Зенит» возьмет титул, поскольку «Краснодару» не обыграть «Динамо»

Кузьмичёв заявил, что чемпионской игры нет ни у «Краснодара», ни у «Зенита»

«Хорошо себя проявляет»: Корнеев оценил игру футболиста Кисляка
#спорт
#бюджет
#клуб
#мотивация
#рпл
#игры
#краснодар
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате