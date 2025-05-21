Мостовой сообщил, что не было «установок» на матче в честь победы ЦСКА в Кубке УЕФА

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Бывший полузащитник московского «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил, что в таких матчах, как FONBET Первый Еврокубок (гала-матч посвящён победе ЦСКА в Кубке УЕФА), не нужно давать установки.
«Все профессионалы, все провели такие карьеры...Что тут давать? Мы же здесь собрались, чтобы праздновать победу «армейцев» в Кубке УЕФА. Здесь главное — участие. <…> Я думаю, что все остались довольны», – цитирует слова спортсмена издание Metaratings.ruМатч FONBET Первый Еврокубок между легендами ЦСКА и «Спортинга», а также тех клубов, с которыми «армейцы» встречались на победном пути к Кубку УЕФА 2005 года, провели 18 мая на стадионе «ВЭБ Арена». Александр Мостовой возглавлял команду легенд «Спортинга» с Нани, Дидье Дрогбой и другими известными футболистами.
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