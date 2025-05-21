Мостовой сообщил, что не было «установок» на матче в честь победы ЦСКА в Кубке УЕФА

Бывший футболист Юрий Жирков поддержал «Зенит» в борьбе за чемпионский титул. Он также подчеркнул особую значимость победы для «сине-бело-голубых» — в этом году петербургскому клубу исполнится сто лет. Его слова приводит «РБ Спорт».