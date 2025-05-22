Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» высказался об игре Батракова в РПЛ

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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков «играет ярче» полузащитника испанского клуба «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна. Такое мнение в беседе с «РБ Спорт» выразил экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.
«Батраков играет ярче того же Захаряна образца РПЛ. Он оказывает больше влияния на игру команды, имеет в своем активе больше результативных действий. Если Захарян перешел в европейский клуб после пары удачных сезонов в РПЛ, то что мешает Батракову? Думаю, этим летом он может уехать в Европу и заиграть там на приличном уровне», — прокомментировал Канчельскис.Алексей Батраков поучаствовал в 28 играх за «Локомотив». На его счету 13 мячей с семью результативными передачами. Хавбек занимает вторую строчку в гонке бомбардиров РПЛ. «Локомотив» сыграет с «Акроном» 24 мая в 16:30 по Москве.
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