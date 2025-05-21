Хомуха заявил, что никто не ожидал увидеть игру «Ахмата» в стыковых матчах

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Экс-полузащитник «Терека» Дмитрий Хомуха высказался о результатах «Ахмата» в этом сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ), а еще оценил шансы грозненцев на успех в переходных матчах.
Со слов полузащитника, «Ахмат» будет играть в переходных матчах — команда может «вылететь».
В текущем сезоне команде не хватало центрального нападающего. По мнению футболиста, в созидании «Ахмат» был хорош, но до этого за нее играл Конате, который «завершал это созидание».
Оказалось, что никто не мог подумать, что команда появится в стыковых матчах. Хомуха подчеркнул, что «Ахмат» должен был занять десятое место, однако у нее не вышло.
«Ахмат» попал в стыковые матчи за право на участие в РПЛ после игры 29-го тура чемпионата против махачкалинского «Динамо», который закончился со счетом 1:1. Грозненский клуб не сможет покинуть зону стыковых матчей даже в случае победы в заключительном туре, поскольку уступает по личным встречам махачкалинскому «Динамо», находящемуся на 12-м месте.
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«Никто не будет давать клубу никаких гарантий. Если он уступит в стыках, то вылетит», — заявил Хомуха.
В текущем сезоне команде не хватало центрального нападающего. По мнению футболиста, в созидании «Ахмат» был хорош, но до этого за нее играл Конате, который «завершал это созидание».
«Клуб не смог его (Ибраима Конате) заменить, в этом заключается его главная проблема», — добавил спортсмен в беседе с Metaratings.ru.
Оказалось, что никто не мог подумать, что команда появится в стыковых матчах. Хомуха подчеркнул, что «Ахмат» должен был занять десятое место, однако у нее не вышло.
«Ахмат» попал в стыковые матчи за право на участие в РПЛ после игры 29-го тура чемпионата против махачкалинского «Динамо», который закончился со счетом 1:1. Грозненский клуб не сможет покинуть зону стыковых матчей даже в случае победы в заключительном туре, поскольку уступает по личным встречам махачкалинскому «Динамо», находящемуся на 12-м месте.
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Ольга Енгалычева