Ирина Винер: Путь к успеху и уход в отставку — легенда художественной гимнастики завершает карьеру

Ирина Винер (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)
Ирина Винер ушла с должности главного тренера сборной России по художественной гимнастике.
Подробнее о том, чем она знаменита и как складывалась её жизнь, читайте в материале «Радио 1».
В 1969 году Ирина окончила Узбекский государственный институт физической культуры, получив специальность «тренер-преподаватель». В 2023 году она также защитила диссертацию и получила степень доктора педагогических наук.
В 1992 году Ирина Винер переехала в Россию и стала главным тренером Центра олимпийской подготовки, а в 2001 году возглавила сборную России по художественной гимнастике.
Под её руководством российская команда добилась значительных успехов на международной арене. Среди её учениц — олимпийские чемпионки в многоборье: Алина Кабаева, Евгения Канаева, Маргарита Мамун и Дарья Дмитриева. Винер считается одной из самых влиятельных фигур в мире художественной гимнастики.
В 1992 году Винер вышла замуж за предпринимателя Алишера Усманова. Этот брак привлек большое внимание СМИ, особенно из-за успешной карьеры Усманова в бизнесе. Однако в 2022 году пара развелась. В интервью она отметила, что разрыв не был продуманным шагом для уклонения от санкций, добавив, что всегда стремилась быть независимой и не зависела от него.
1 октября 2024 года она также покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, который занимала на протяжении 16 лет. За это время под её руководством российские спортсменки завоевали 16 олимпийских медалей, включая десять золотых, четыре серебряные и две бронзовые. Это впечатляющее достижение стало символом её преданности и профессионализма.
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Отправная точка в карьереИрина Винер родилась 30 июля 1948 года в Самарканде, Узбекская ССР. В 11 лет она начала заниматься художественной гимнастикой, что стало отправной точкой её успешной карьеры в этом виде спорта.
В 1969 году Ирина окончила Узбекский государственный институт физической культуры, получив специальность «тренер-преподаватель». В 2023 году она также защитила диссертацию и получила степень доктора педагогических наук.
Тренерская карьераС 1972 по 1992 год Винер работала тренером сборной команды Ташкента, а затем стала тренером сборной команды Узбекистана по художественной гимнастике. В этот период она также занимала должность тренера национальной сборной Великобритании.
В 1992 году Ирина Винер переехала в Россию и стала главным тренером Центра олимпийской подготовки, а в 2001 году возглавила сборную России по художественной гимнастике.
Под её руководством российская команда добилась значительных успехов на международной арене. Среди её учениц — олимпийские чемпионки в многоборье: Алина Кабаева, Евгения Канаева, Маргарита Мамун и Дарья Дмитриева. Винер считается одной из самых влиятельных фигур в мире художественной гимнастики.
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Личная жизньПервый раз Ирина вышла замуж в 23 года, однако о первом супруге она никогда не говорила открыто. Известно, что в этом браке у неё родился сын Антон.
В 1992 году Винер вышла замуж за предпринимателя Алишера Усманова. Этот брак привлек большое внимание СМИ, особенно из-за успешной карьеры Усманова в бизнесе. Однако в 2022 году пара развелась. В интервью она отметила, что разрыв не был продуманным шагом для уклонения от санкций, добавив, что всегда стремилась быть независимой и не зависела от него.
«Мы разошлись по-настоящему, хотя многие думают, будто был придуман такой хитрый ход конем, чтобы избежать санкций. Нет, нет и еще раз нет. И я не попала ни под какие запреты по той причине, что у меня нет ни трастов, ни чего-либо еще. Всегда старалась все делать сама, ни у кого ничего не брать. Даже у него», — комментировала Винер ТАСС.
Спорт залНедавно Винер дала интервью Надежде Стрелец, в котором поделилась своим распорядком дня. Она рассказала о том, как каждое утро встает в 6 часов, заботится о своих двух собачках и направляется в зал.
«Вот так проходит мой день», — с теплотой отметила она.
Фото: iStock/LightFieldStudios
Уход в отставку12 февраля Ирина Винер объявила о своем уходе в отставку. В своем заявлении она подчеркнула важность передачи накопленного опыта молодым тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд этого изящного вида спорта.
«Художественная гимнастика — это моя жизнь, и я счастлива, что смогла внести свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. Тем не менее, я приняла решение уйти в отставку», — отметила Винер, подводя итоги своей многолетней карьеры.
1 октября 2024 года она также покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, который занимала на протяжении 16 лет. За это время под её руководством российские спортсменки завоевали 16 олимпийских медалей, включая десять золотых, четыре серебряные и две бронзовые. Это впечатляющее достижение стало символом её преданности и профессионализма.
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Дарья Осипова