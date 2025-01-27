Алина Шевченко из Егорьевска стала призёром Кубка Ивана Ярыгина по вольной борьбе

Фото: пресс-служба United World Wrestling
Подмосковная спортсменка Алина Шевченко завоевала бронзовую медаль на международном Кубке Ивана Ярыгина по вольной борьбе. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Алина Шевченко из Егорьевска – победительница первенств мира, Европы и России. В 1/8 стадии финала она одолела Набиру Есенбаеву из Узбекистана, в четвертьфинале взяла верх над Гальнурой Таштанбековой из Киргизии. А в схватке за выход в финал она уступила сопернице из Белоруссии Алине Шаучук, которая позже стала чемпионкой турнира», – говорится в сообщении.Шевченко продолжила борьбу за место на пьедестале почёта и в утешительной схватке за третье место была сильнее Анастасии Парохиной с Сахалина.
Как отметили в министерстве, подмосковная спортсменка выступала в весе до 68 кг в непривычной для себя взрослой возрастной категории.
Традиционный международный турнир «Кубок Ивана Ярыгина» по вольной борьбе среди мужчин и женщин проходит с 22 по 27 января в Красноярске. В соревнованиях участвуют более 400 борцов из 23 стран.
Читайте также:
Спортсменка из Подмосковья стала призером этапа Кубка России по конькобежному спорту
Подмосковные спортсмены выиграли пять медалей на Кубке России по боксу
В Подмосковье в этом году проведут капремонт более 20 спортивных объектов
Лора Луганская