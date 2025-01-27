Подмосковные спортсмены выиграли пять медалей на Кубке России по боксу

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Спортсмены из Подмосковья завоевали пять медалей на Кубке России по боксу среди мужчин, который был посвящён двукратному олимпийскому чемпиону Олегу Саитову. У боксёров из Московской области три серебряные и две бронзовые награды, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Серебряными призёрами турнира стали Володимир Мнацаканян из Ногинска (весовая категория до 48 килограммов) и Константин Опольский (весовая категория до 60 килограммов), а также Светослав Тетерин из Люберец (весовая категория свыше 92 килограммов).
Бронзовые медали выиграли Виталий Бойцов из Балашихи (весовая категория до 57 килограммов) и Алексей Семыкин из Электростали (весовая категория до 75 килограммов).
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Бронзовые медали выиграли Виталий Бойцов из Балашихи (весовая категория до 57 килограммов) и Алексей Семыкин из Электростали (весовая категория до 75 килограммов).
Важно отметить, что соревнования служили отборочным этапом для участия в чемпионате мира в составе сборной России.
В период с 20 по 25 января в Самаре состоялся Кубок России по боксу среди мужчин, названный в честь двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова. В мероприятии приняли участие 104 спортсмена из России.
Турнир проводился в соответствии с задачами государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
Турнир проводился в соответствии с задачами государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
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Дайана Хусинова