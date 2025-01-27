Спортсменка из Подмосковья стала призером этапа Кубка России по конькобежному спорту

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Подмосковная спортсменка Фаиля Аймалетдинова выиграла серебряную медаль на дистанции 1500 метров среди женщин на четвёртом этапе Кубка России по конькобежному спорту, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Фаиля Аймалетдинова показала результат 2 минуты 29,6 секунды. Анна Уразова из Свердловской области заняла первое место, опередив Фаилю всего на 0,1 секунды. Анна Матвеева из Челябинской области завоевала бронзу с результатом 2 минуты 30,3 секунды.
Четвёртый этап Кубка России по конькобежному спорту проходил с 24 по 26 января в Саранске, столице Республики Мордовия. Мероприятие организовано в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
Читайте также:
Сборная Подмосковья завоевала медаль Кубка России по конькобежному спорту
Подмосковные спортсмены выиграли пять медалей на Кубке России по боксу
Подмосковные сноубордисты завоевали две медали на этапе Кубка России в Миассе
Дайана Хусинова