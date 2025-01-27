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Спортсменка из Подмосковья стала призером этапа Кубка России по конькобежному спорту

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

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Подмосковная спортсменка Фаиля Аймалетдинова выиграла серебряную медаль на дистанции 1500 метров среди женщин на четвёртом этапе Кубка России по конькобежному спорту, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.


Фаиля Аймалетдинова показала результат 2 минуты 29,6 секунды. Анна Уразова из Свердловской области заняла первое место, опередив Фаилю всего на 0,1 секунды. Анна Матвеева из Челябинской области завоевала бронзу с результатом 2 минуты 30,3 секунды.

Четвёртый этап Кубка России по конькобежному спорту проходил с 24 по 26 января в Саранске, столице Республики Мордовия. Мероприятие организовано в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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#медали
#спортсмены
#подмосковье
#соревнования
Сборная Подмосковья завоевала медаль Кубка России по конькобежному спорту
27 января 2025, 09:23

Фото: istockphoto.com/Bene_A

Бронзовую медаль завоевала команда Московской области в смешанной эстафете на четвёртом этапе Кубка России по конькобежному спорту, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Команда Подмосковья поднялась на третью ступень пьедестала почёта в смешанной эстафете на 2000 метров с результатом 2 минуты 45 секунд. Золотую медаль в этой дисциплине завоевала команда Челябинской области, преодолевшая дистанцию за 2 минуты 42,3 секунды. Второе место с результатом 2 минуты 43,2 секунды заняла команда их Ярославской области», — говорится в сообщении.
В сборную Московской области вошли Фаиля Аймалетдинова, Яко Шуляк, Анастасия Данилова, Павел Конычев и Дарья Краснокутская. Соревнования проводились в Саранске 24-26 января.

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Подмосковные спортсмены выиграли пять медалей на Кубке России по боксу
27 января 2025, 09:19

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены из Подмосковья завоевали пять медалей на Кубке России по боксу среди мужчин, который был посвящён двукратному олимпийскому чемпиону Олегу Саитову. У боксёров из Московской области три серебряные и две бронзовые награды, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Серебряными призёрами турнира стали Володимир Мнацаканян из Ногинска (весовая категория до 48 килограммов) и Константин Опольский (весовая категория до 60 килограммов), а также Светослав Тетерин из Люберец (весовая категория свыше 92 килограммов).

Бронзовые медали выиграли Виталий Бойцов из Балашихи (весовая категория до 57 килограммов) и Алексей Семыкин из Электростали (весовая категория до 75 килограммов).

Важно отметить, что соревнования служили отборочным этапом для участия в чемпионате мира в составе сборной России.

В период с 20 по 25 января в Самаре состоялся Кубок России по боксу среди мужчин, названный в честь двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова. В мероприятии приняли участие 104 спортсмена из России.

Турнир проводился в соответствии с задачами государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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#подмосковье
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«Неправда — хлеб стыда»: Ирина Винер о спорте. Почему она не повышала голос на Кабаеву, но жестко мотивировала Мамун?
Ирина Винер в интервью рассказала о необходимости «жестокой» правды в спорте
27 января 2025, 03:06

Ирина Винер (Фото: скриншот интервью видео с YouTube-канала Надежды Стрелец)

Знаменитый тренер по художественной гимнастике Ирина Винер откровенно рассказала о своём подходе к воспитанию чемпионов во время беседы с Надеждой Стрелец. Она призналась, что порой прибегает к жестким методам, но уверена: без этого в спорте не добиться олимпийских высот.
Одной из ключевых тем обсуждения стала история, попавшая в документальный фильм «За пределом» (Over the limit).

В нем есть сцена, где Винер жестко отчитывает Маргариту Мамун, называя её нелестными словами («свинья», «тупая») после неудачного выступления. Винер объяснила, что данный момент в фильме показывал не бесконтрольный всплеск эмоций с ее стороны, а способ мотивации спортсменки.

Тренер подчеркнула, что сама настояла на том, чтобы оставить этот эпизод в фильме — тем, кто уже в профессиональном спорте и тем, кто мечтает в него попасть, важно знать правду. Даже если эта правда болезненна.

Ирина Винер (Фото: скриншот интервью видео с YouTube-канала Надежды Стрелец)

«Когда я видела перед соревнованием, что на последнем опробовании она делала ошибки, я это ей высказала», — пояснила Винер.
Добрые слова за провал — это неправда, «хлеб стыда». Чтобы учиться на своих ошибках, надо работать с тренером, который укажет на недостатки и раскритикует их.

В то же время Винер добавила, что её подход всегда зависит от характера подопечных. Не всем требуется строгость. Например, с Яной Кудрявцевой никогда не приходилось повышать голос, и Алине Кабаевой Винер делала замечания исключительно мягким тоном. Если надо было указать на вес, то для этого хватала короткого замечания.

«Например, когда я тренировалась, моя мама-врач закрывала холодильник на ключ, для того чтобы я не могла есть», — вспоминала известный тренер, уточняя, что это мать делала не со зла, а во благо дочери.
Фото: iStock/sportpoint

Лишний вес в спорте может привести к серьезным травмам и испортить карьеру. Однако в юном возрасте девочки не всегда это понимают. Им также может не хватать силы воли следить за собой — и для этого нужны указка и замечания взрослых.

«Правду надо говорить, правду — и дети ее оценивают. Не сегодня, так завтра. Сейчас обиделась, а потом все пришло на место», — подытожила Винер.
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#мотивация
#гимнастика
#спорт
#воспитание
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Российские киберспортсмены из Team Spirit завоевали $288 тысяч на турнире по Counter-Strike 2 в Дании
Российская Team Spirit по Counter-Strike 2 выиграла турнир BLAST Bounty Spring 2025
26 января 2025, 23:45

Фото: скриншот кадра с Youtube-трансляции турнира

Российская киберспортивная команда Team Spirit одержала победу на турнире BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2. В финале, прошедшем в Копенгагене, они обыграли турецкий коллектив Eternal Fire со счётом 3:1. Трансляцию всего турнира можно увидеть на Youtube.
Команда победителей заработала внушительный приз в размере 288,125 тысячи долларов.

В полуфинале Team Spirit уверенно разгромила украинскую команду Natus Vincere со счётом 2:0. Этот успех стал ещё более значимым, учитывая, что NaVi была признана лучшей командой прошлого года.

На турнире, который длился с 23 по 26 января, разыгрывался общий призовой фонд в $500 тысяч. Eternal Fire за второе место получила $85,625 тысячи, а NaVi и G2 Esports, занявшие третье и четвёртое места, заработали $22,5 и $17,5 тысячи соответственно.

В составе Team Spirit выступали российские игроки Борис magixx Воробьев, Леонид chopper Вишняков, Данил donk Крышковец, Дмитрий sh1ro Соколов и украинец Мирослав zont1x Плахотя.

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Вольвич раскрыл секрет доминирования ВК «Зенит-Казань»

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Вольвич раскрыл секрет доминирования ВК «Зенит-Казань»
Волейболист Вольвич: секрет успеха «Зенит-Казань» заключен в составе и тренерах
25 января 2025, 15:03

Фото: istockphoto/razihusin

Центральный блокирующий ВК «Зенит-Казань» Артем Вольвич раскрыл секрет доминирования своего клуба в российском волейболе. По его мнению, он заключается в том, что команда работает как слаженный механизм, имеет отличный состав и грамотных тренеров.
В большом интервью Metaratings.ru он отметил, что не стал бы называть «Зенит-Казань» лучшей командой России.
«Здорово, что вы так думаете. Но это немного ответственно. Я бы не стал говорить, что мы, несомненно, лучшая команда России. У нас в стране есть много других сильных команд, а российский волейбол не завязан на одном клубе. Еще сравнительно недавно было время, когда «Динамо» доминировало и в Кубке, и в чемпионате, и в еврокубках», — поделился волейболист.
Вольнович заключил, что все это говорит о конкурентной среде в российском волейболе, где на разных отрезках времени одни команды оказываются сильнее других.

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Раисов признался в приеме мельдония
Боец АСА Раисов признался в употреблении мельдония
25 января 2025, 14:58

Фото: iStock/Andrii Zorii

Российский боец АСА Юсуф Раисов заявил, что появление в лиге допинг-контроля никак не повлияет на его карьеру, а также признался в употреблении мельдония. Об этом он рассказал в беседе с MMA.Metaratings.ru.
«Да, я принимаю мельдоний, но это не тот допинг, о котором говорит публика. Мы говорим о тяжелой химии. Многие ребята это используют. Но она никогда не помогает. Нужен грамотный подход, тренировки и витамины. Капельницы организму нужны. Это помогает», — поделился мнением он.
Напомним, о введении в АСА допинг-контроля с начала 2025 года сообщил президент лиги Магомед Бибулатов. Практику будут применять уже перед первым турниром АСА в этом году.

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Стало известно, что нужно Усману Нурмагомедову для победы над Полом Хьюзом
Чемпион Hardcore Мусаев: для победы Нурмагомедов не должен недооценивать Хьюза
25 января 2025, 14:43

Фото: iStock/maria zheleznova

Чемпион Hardcore FC Тимур Мусаев заявил, что Усман Нурмагомедов для победы над Полом Хьюзом не должен недооценивать соперника. По его мнению, фаворитом этого поединка является дагестанец.
«Меня удивляет, насколько самоуверенно выглядит этот Хьюз. Возможно, мы действительно увидим конкурентный бой. Конечно, если поведение ирландца на чем-то основано. Но может быть и такое, что он просто пытается себя накрутить, настроить, убедить в наличии каких-то шансов на победу. На бумаге Нурмагомедов должен его проходить, но очень важно избежать недооценки соперника», — поделился боец в беседе с «РБ Спорт».
Мусаев подчеркнул, что недооценки оппонента стоит избегать всегда, тем более, когда речь идет о поединках подобного уровня, так как люди не получают статус претендента незаслуженно.

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Названы условия, при которых «Спартак» сможет стать чемпионом РПЛ
Булыкин: для чемпионства «Спартаку» нужно выйти на трансферный рынок
25 января 2025, 14:38

Фото: istockphoto/Andreyuu

Для того, чтобы стать чемпионом в этом сезоне Российской Премьер-лиги, «Спартаку» нужно выйти на трансферный рынок. Об этом заявил бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин.
По его мнению, клубу необходима конкуренция и «свежая кровь» в составе команды.
«Нужны ли «Спартаку» новые игроки? Если они хотят бороться за золото в этом сезоне, то нужны. Конкуренция необходима, как и свежая кровь в составе. Команда показывала яркий футбол в конце прошлого года, но «Спартаку» необходимо подписать несколько новых исполнителей для того, чтобы бороться за первое место по итогам чемпионата», — поделился мнением он в беседе с «РБ Спорт».
Напомним, на зимнюю паузу «Спартак» ушел, находясь на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 37 баллами в запасе. Ближайший матч у клуба состоится 2 марта против «Оренбурга».

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В подмосковном Красногорске пройдет турнир по понд-хоккею
25 января 2025, 14:32

Фото: iStock/JohnAlexandr

В подмосковном Красногорске через месяц, 23 февраля, пройдет традиционный турнир по уличному хоккею Pon Hockey. Соревнования пройдут в трех форматах — профессиональном, любительском и медийном.
Информационным партнером турнира выступит Metaratings.ru. В матчах поучаствуют легенды российского хоккея, звезды КХЛ, журналисты и известные блогеры. Сыграть смогут все желающие в возрасте от 14 лет.
«Понд-хоккей — разновидность хоккея с шайбой под открытым небом, в который играют «четверками», без вратарей. В нем запрещены силовые приемы — только дриблинг и слаженная работа всей команды», — отмечает Metaratings.ru.
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#кхл
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#звёзды
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