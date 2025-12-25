Алип оценил работу Черчесова в сборной Казахстана
Защитник петербургского «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип рассказал о совместной работе со Станиславом Черчесовым в национальной команде.
По его словам, наставник является профессионалом своего дела, однако у него практически не было времени на полноценную подготовку. Команда собиралась всего на неделю перед матчами, что, по мнению игрока, существенно осложняло работу.
Алип в беседе с Metaratings.ru также объяснил неудачные результаты сборной Казахстана в период работы Черчесова, когда команда не одержала ни одной победы. Футболист отметил, что многие игроки приезжали в расположение сборной без достаточной игровой практики в клубах и не выдерживали высокий темп матчей.
Станислав Черчесов возглавлял сборную Казахстана во второй половине 2024 года и покинул пост в начале 2025-го. В сезоне-2025/26 он стал тренером грозненского «Ахмата», который после 18 туров занимает восьмое место в РПЛ, набрав 22 очка.
Читайте также: