«Мы стоим дороже»: Российский боец Артём Вахитов не торопится подписывать контракт с UFC

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Российский боец смешанных единоборств Артём Вахитов пока не подписал контракт с UFC, несмотря на поступившее предложение от крупнейшей в мире организации, проводящей бои. Он продолжает рассматривать приглашения из других лиг.
Об этом в эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru рассказал бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд. По его словам, после победы в турнире претендентов Вахитову поступил ряд серьёзных предложений на очень большие контракты от разных лиг, в том числе от PFL и Glory.
Напомним, в октябре 2024 года в американском Лас-Вегасе в рамках отборочного шоу Dana White's Contender Series бывший чемпион Glory в полутяжелом весе Артем Вахитов нокаутировал Ислема Масрафу. После этой победы организация UFC (Ultimate Fighting Championship, рус. Абсолютный бойцовский чемпионат - прим. ред.) немедленно предложила контракт российскому спортсмену.
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«Обдумываем. Российские кикбоксеры официально возвращаются в Glory в этом году. Насколько я понял, в UFC Артёму предложили не очень хорошие условия. Пока контракт Вахитов не подписал, но у него сейчас очень активная ваза в части переговоров», — сообщил Григорий Дрозд.
Напомним, в октябре 2024 года в американском Лас-Вегасе в рамках отборочного шоу Dana White's Contender Series бывший чемпион Glory в полутяжелом весе Артем Вахитов нокаутировал Ислема Масрафу. После этой победы организация UFC (Ultimate Fighting Championship, рус. Абсолютный бойцовский чемпионат - прим. ред.) немедленно предложила контракт российскому спортсмену.
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Александр Бойцов