Алвеш назвал условие для возвращения «Зенита» в ЛЧ
Бывший защитник «Зенита» Бруну Алвеш убежден, что петербургский клуб заслуживает участия в Лиге чемпионов, как только российские команды получат возможность вернуться в европейские турниры.
В интервью Metaratings.ru Алвеш подчеркнул, что «Зенит» обладает всем необходимым для успешного выступления в главном еврокубке — от современной инфраструктуры до амбиций. По его словам, такой клуб должен быть на виду у всего мира.
Алвеш, выступавший за «Зенит» с 2010 по 2013 год, отметил, что современный стадион и постоянные инвестиции в развитие делают клуб привлекательным для болельщиков и игроков. Он выразил уверенность в том, что клуб сможет добиться значимых результатов в Лиге чемпионов, если получит такую возможность. Напомним, что последним сезоном участия «Зенита» в ЛЧ был сезон 2021/2022, а лучшим достижением — выход в 1/8 финала.
Он также считает, что это важно для имиджа клуба и российского футбола в целом.
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