«Расинг» хочет получить от «Спартака» за защитника Мартирену 11-12 млн евро
«Расинг» требует от «Спартака» 11-12 млн евро за трансфер 25-летнего уругвайского правого защитника Гастона Мартирену, передает Metaratings.ru.
Уточняется, что «Спартак» не отправлял официальный запрос в «Расинг» по поводу трансфера Мартирену, однако провел неформальное общение с представителями игрока. Футболист не является основным кандидатом для «Спартака» на позицию правого защитника.
Стоит отметить, что в Мартирене заинтересован еще один российский топ-клуб.
Напомним, Гастон Мартирена выступает за «Расинг» с июля 2023 года.
Ранее бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился своим мнением о результатах московского «Спартака» в этом сезоне. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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