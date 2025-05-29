Алвеш о главном тренере «Зенита»: «Семак приложил много усилий, чтобы стать частью истории клуба»
Алвеш высказался о главном тренере «Зенита» Семаке
Бывший центральный защитник «Зенита» Бруну Алвеш оценил профессиональные качества главного тренера команды Сергея Семака.
«Семак был одним из лучших игроков «Зенита», с которым я играл. Его опыт и навыки выделяли его. Он приложил много усилий, чтобы стать частью истории клуба. Он создал прочную связь с «Зенитом» и сейчас, благодаря этому, он ведёт команду за собой. А чтобы быть настоящим лидером в тренерской работе, нужно быть лидером раздевалки. И Семак может делать это ещё лучше», – отметил Алвеш в интервью Metaratings.Напомним, что португалец выступал за петербургский клуб с 2010 по 2013 годы. В составе команды Бруну Алвеш провёл 100 матчей и отметился тремя голами и одной результативной подачей. В составе «Зенита» футболист два раза становился чемпионом России и один раз – обладателем Суперкубка.
Также отметим, что Сергей Семак возглавил команду в 2018 году. В статусе тренера «Зенита» он выиграл шесть чемпионских титулов РПЛ, два Кубка России и пять Суперкубков России.