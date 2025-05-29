В «Зените» объявили, что уровень майского Матча легенд «выше, чем у коллег по цеху»

29 мая 2025, 13:06

Специалист PR-отдела «Зенита» Башук назвала Матч легенд подарком для болельщиков

Фото: iStock/ Andreyuu

Уровень Матча легенд «Зенита» «выше, чем у коллег по цеху» — «Спартака» и ЦСКА. Об этом заявила главный специалист PR-отдела «Зенита» Валерия Башук.





Недавно масштабный Матч легенд проводил «красно-белых», в мае наступила очередь «сине-бело-голубых» и «коней». Специалист PR-отдела «Зенита» ответила на вопрос о том, можно ли считать такие события новым маркетинговым трендом.



Башук назвала Матч легенд подарком для футбольных фанатов.





«Мы делаем это, потому что Матч легенд очевиден для нас. Это классное масштабное мероприятие, которого мы никогда не делали. И уровень этого мероприятия, полагаю, выше, чем у наших коллег по цеху», — отметила Валерия в беседе с Metaratings.ru.