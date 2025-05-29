Бояринцев о победе «Краснодара» в РПЛ: «Это не сверхсенсация»

29 мая 2025, 12:21

Бояринцев: победа «Краснодара» в РПЛ не стала сверхсенсацией

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший полузащитник сборной России Денис Бояринцев прокомментировал победу «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге — первую в истории футбольного клуба. В интервью Metaratings.ru он заявил, что этот успех нельзя назвать неожиданным. Кроме того, он оценил вклад президента и владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.