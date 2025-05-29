Бояринцев о победе «Краснодара» в РПЛ: «Это не сверхсенсация»
Бывший полузащитник сборной России Денис Бояринцев прокомментировал победу «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге — первую в истории футбольного клуба. В интервью Metaratings.ru он заявил, что этот успех нельзя назвать неожиданным. Кроме того, он оценил вклад президента и владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.
«Краснодар» второй сезон подряд был претендентом на чемпионство. Поэтому его победа в РПЛ — это не сверхсенсация. То, что сделал Галицкий, — очень круто. <…> И победа клуба в РПЛ — это в первую очередь его заслуга», — пояснил собеседник сайта.
В минувшем сезоне в матче тридцатого тура РПЛ «Краснодар» разгромил «Динамо» со счетом 3:0, прервав серию «Зенита» из шести чемпионств подряд. Эта победа стала исторической для клуба, основанного в 2008 году.
Читайте также: