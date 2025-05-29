«Зенит» проведёт открытую тренировку в центре Петербурга
«Зенит» перед сезоном РПЛ-2025/26 проведёт в одной из локаций Петербурга открытую тренировку, которая продлится целый день. Об этом сообщила главный специалист PR-отдела футбольного клуба Валерия Башук.
«Есть события, которые мы не анонсировали ещё. У нас есть проект открытой тренировки – это традиционное событие, которое проходит летом к началу нового сезона в городских локациях. В этом году будет новая локация в самом центре Петербурга. И масштаб этой открытой тренировки растянется не на пару часов, как было до этого, а на весь день. Это будет мощный спортивный фестиваль. Локацию пока называть не могу, к сожалению», – отметила Башук в беседе с корреспондентом Metaratings.«Зенит» каждый год организует открытые тренировки в знаковых местах Петербурга. В 2022 и 2024 годах игроки собирались в Александровском саду, у Медного всадника. А в 2023 году футболисты провели тренировку в Михайловском саду Русского музея. Мероприятия всегда сопровождаются развлекательной программой – конкурсами и выставкой наград.
Напомним, что недавно «Зенит» впервые за шесть лет упустил чемпионский титул. Команда встала на вторую строчку рейтинга РПЛ, уступив первенство победителю сезона – ФК «Краснодар».