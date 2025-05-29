«Зенит» проведёт открытую тренировку в центре Петербурга

29 мая 2025, 12:26

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

«Зенит» перед сезоном РПЛ-2025/26 проведёт в одной из локаций Петербурга открытую тренировку, которая продлится целый день. Об этом сообщила главный специалист PR-отдела футбольного клуба Валерия Башук.







«Есть события, которые мы не анонсировали ещё. У нас есть проект открытой тренировки – это традиционное событие, которое проходит летом к началу нового сезона в городских локациях. В этом году будет новая локация в самом центре Петербурга. И масштаб этой открытой тренировки растянется не на пару часов, как было до этого, а на весь день. Это будет мощный спортивный фестиваль. Локацию пока называть не могу, к сожалению», – отметила Башук в беседе с корреспондентом Metaratings.