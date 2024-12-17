Юные самбисты из Каширы завоевали награды турнира в Серпухове

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Спортсмены Данила Горбунов и Вадим Бутузов из городского округа Кашира заняли призовые места на Открытом турнире городского округа Серпухов по самбо среди юношей 11-12 лет и 13-14 лет, посвящённом памяти Николая Егорова, сообщает пресс-служба администрации Каширы.
«Вадим Бутузов и Данила Горбунов завоевали бронзовые медали в своих весовых и возрастных категориях. Оба спортсмена занимаются у тренеров спортклуба «Кашира» имени Н.П. Елисеева», — говорится в сообщении.Всего участниками турнира стали более ста юных спортсменов из Серпухова, Каширы, Протвина, Пущина, а также Троицка, Тулы и Тарусы.
Николай Егоров, памяти которого посвящён турнир, был шестикратным чемпионом мира и двукратный чемпион Европы по дзюдо и самбо, а также тренером первой категории и входил в состав сборной России в 1995-1998 годах.
Читайте также:
Биатлонистка Федченко из Подмосковья взяла золото всероссийских соревнований
Подмосковный пловец Трошин выиграл четыре медали на Кубке Беларуси
Чемпионка Дарья Варфоломеев стала спортсменкой года в Германии
Лев Каштанов