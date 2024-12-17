Биатлонистка Федченко из Подмосковья взяла золото всероссийских соревнований

Наталия Федченко (фото: пресс-служба Минспорта МО)
Спортсменка из Московской области Наталия Федченко завоевала золотую медаль на всероссийских соревнованиях по биатлону среди юниоров и юниорок в возрасте от 19 до 21 года, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Наталия Федченко поднялась на высшую ступень пьедестала почёта по итогам спринта на 7,5 км среди юниорок. Серебряную медаль завоевала представительница Свердловской области, её отставание от первого места составило 5,6 секунды. А бронзовую награду получила биатлонистка из Камчатского края, которая финишировала позже победительницы на 30,2 секунды», — говорится в сообщении.Всероссийских соревнованиях по биатлону среди юниоров и юниорок проходили в городе Уват Тюменской области с 9 по 13 декабря.
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