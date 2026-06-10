Капитан «Динамо» Даниил Фомин назвал пять будущих звезд футбола РПЛ
29-летний капитан «Динамо» Даниил Фомин принял участие в ежегодном опросе «Чемпионата», приуроченном к премии «Лучший молодой футболист РПЛ». Футболист назвал пять лучших молодых игроков сезона. По его мнению, именно эти молодые парни – будущие звезды российского футбола
Пятое место Фомин присудил своему сокоманднику – Виктору Окишору («Динамо»), четвёртое – Ивану Беликову («Балтика»), третье – Тимофею Маринкину («Динамо»), второе – Алексею Батракову («Локомотив»). Лучшим капитан «Динамо» признал Матвея Кисляка из ЦСКА.
После завершения сезона тренеры и капитаны команд приняли участие в ежегодном голосовании «Чемпионата». Они называли пять лучших молодых футболистов из клубов российской премьер лиги. Главным критерием для учаслия в голосовании в качестве кандидата является возраст до 21 года (включительно). Наши тренеры и капитаны главных отечественных клубов должны определить пятёрку лучших, при этом из своего клуба можно брать лишь трёх человек.
Футболист, которого капитан или тренер поставил на первое место, получает шесть баллов, на второе место – четыре балла, на третье – три балла, на четвёртое – два, и на пятое – один. После баллы, полученные молодыми футболистами от тренеров и капитанов клубов, суммируются.
В сезоне-2021/2022 премию «Чемпионата» выиграл Гамид Агаларов, Сергей Пиняев в сезоне-2022/2023, Константин Тюкавин в сезоне-2023/2024 и Алексей Батраков в сезоне-2024/2025.
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