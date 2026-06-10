Капитан «Динамо» Даниил Фомин назвал пять будущих звезд футбола РПЛ

10 июня 2026, 12:04

Капитан «Динамо» Фомин назвал Кисляка лучшим футболистом сезона

Фото: iStock/Rost-9D

29-летний капитан «Динамо» Даниил Фомин принял участие в ежегодном опросе «Чемпионата», приуроченном к премии «Лучший молодой футболист РПЛ». Футболист назвал пять лучших молодых игроков сезона. По его мнению, именно эти молодые парни – будущие звезды российского футбола