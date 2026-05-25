23-й Чемпионат мира по футболу FIFA стартует на стадионе «Ацтека» в Мехико
11 июня 2026 года на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико официально стартует 23-й Чемпионат мира по футболу FIFA, передают argumenti.ru.
Этот чемпионат станет самым масштабным за всю историю. Число участников возросло с 32 до 48 национальных сборных. Мексиканский стадион «Ацтека» впервые примет матчи третьего чемпионата мира (после знаковых турниров 1970 и 1986 годов).
Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность изменения правил исполнения пенальти. Футболистам собираются запретить добивать мяч, если он уже покинул пределы поля или после того, как вратарь его отразил. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
