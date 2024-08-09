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Американских олимпийских бегунов дисквалифицировали с соревнований

09 августа 2024, 23:47
Фото: iStock/Alla Tsyganova

Фото: iStock/Alla Tsyganova

Сборная США по легкой атлетике была дисквалифицирована в эстафете четыре по 100 метров на Олимпийских играх в Париже из-за ошибки при передаче эстафеты, передает ​РИА Новости.
Отмечается, что первый бегун Кристиан Коулман допустил ошибку при передаче эстафеты товарищу по команде Кеннету Беднареку.

В результате золотую медаль завоевала команда Канады. Серебряная медаль досталась коллективу из ЮАР, а тройку призеров замкнули британские спортсмены.



Ранее стало известно, что российские гимнастки отказались участвовать в Олимпийских играх в нейтральном статусе.

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#спортсмены
Кавазашвили заявил о небывалом подъёме «Зенита»
09 августа 2024, 18:42

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили отметил подъём «Зенита», которого давно не было видно.
Так он прокомментировал ожидания от будущего матча «Зенит» — «Динамо».

«Зенит» находится на таком подъёме, на котором я очень давно их не видел. Это явный фаворит в игре. Московское «Динамо» старается закрепиться в лидерской группе, поэтому игра будет очень интересной. Эти две команды обычно играют в очень интенсивной борьбе, поэтому ждём неожиданного результата», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Кавазашвили.

Встреча команд состоится 10 августа в Санкт-Петербурге в 17:30 мск.

Ранее бывший волейболист сборной России, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов заявил, что в этом сезоне РПЛ у «Зенита» нет конкурентов.

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Пономарев сравнил Гайча с Буратино
09 августа 2024, 18:33

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев назвал форварда команды Адольфо Гайча деревянным и сравнил его с Буратино.
«Нужно продавать, даже не думая! Что Адольфо показал в ЦСКА? Ничего! Он так может до конца контракта шататься по арендам, а потом бесплатно уйти. Нужно заработать на продаже. Футбол — это бизнес. Я бы Гайча продал без размышлений. Он ведь деревянный игрок! Стоит как памятник в штрафной и ждёт мяча. Какой-то Буратино. Его нужно продать и купить шустрого нападающего, который будет постоянно искать мяч», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Пономарев возможный переход спортсмена в «Антальяспор».

Ранее сообщалось, что «Спартак» ищет варианты для продажи парагвайского полузащитника Хесуса Медины.

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#бизнес
#футбол
#переход
#спортсмены
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Спиридонов объяснил отсутствие конкурентов у «Зенита» в РПЛ
09 августа 2024, 18:21

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший волейболист сборной России, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов заявил, что в этом сезоне РПЛ у «Зенита» нет конкурентов.
«В этом году у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ. Будет досрочное чемпионство уже до нового года. Если в прошлом году у них всё хромало, то в этом всё хорошо прям. Не вижу никаких проблем, что они не станут чемпионами. Если в прошлом году надо было у них отбирать золото, то в этом году у них нет конкурентов», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Спиридонов.

Напомним, в прошлом сезоне Российской премьер-лиги «Зенит» в шестой раз подряд выиграл чемпионат России по футболу.

Ранее бывший защитник сборной России Юрий Жирков высказал мнение о том, что ЦСКА не дотягивает до уровня конкурента «Зениту».

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#чемпионат россии
#рпл
#футбол
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Батак озвучил свою основную цель
09 августа 2024, 18:11

Фото: iStock/FotografieLink

Сербский бывший футболист «Динамо» Радослав Батак заявил о том, что его основная цель – возглавить клуб.
«Сейчас я нигде не работаю. Слежу за разными чемпионатами и жду предложений от клубов. Уже пора работать! Конечно, моё сердце и мысли отданы «Динамо» и российскому чемпионату. Моя цель – возглавить «Динамо». Как я доберусь до этой должности? Посмотрим. Сначала надо получить другой шанс», — поделился в беседе с Батак Metaratings.ru.

Напомним, Радослав Батак играл за «Динамо» с 2003 по 2005 годы.

Ранее бывший футболист «Локомотива» и «Крыльев Советов» Тарас Бурлак высказал мнение о том, что молодость состава является основной проблемой «Динамо».

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#футбол
#мнение
#футболист
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В Подмосковье определят победителя абсолютного личного первенства по конкуру
09 августа 2024, 17:40

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье стартовал лично-командный чемпионат России по конкуру, который считается самым зрелищным событием конноспортивного календаря. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Победитель абсолютного личного первенства в самой сложной дисциплине High Level определится 11 августа по итогам маршрута Гран-При с высотой препятствий до 155 см. Первый участник этого маршрута выйдет на старт в 15 часов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«В этом году за титул чемпиона России будут бороться как молодые амбициозные спортсмены, так и опытные всадники, в числе которых – лидер российской сборной Сергей Петров, а также мастер спорта международного класса Наталия Симония. Вместе с полукровным мерином Клёном. Она второй год удерживает чемпионский титул», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Чемпионат России по конкуру традиционно примет конноспортивный центр Horseka Sport. Это уникальное пространство позволяет сделать соревнования не только спортивным, но и культурным зрелище.

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Нагорный и Смертин проведут разминку перед «Ночным забегом со звёздами»
09 августа 2024, 16:48

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Олимпийский чемпион по гимнастике Никита Нагорный и бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин проведут для желающих разминку в стартовом городке «Ночного забега со звёздами». Они также выйдут на дистанцию вместе с бегунами, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Масштабное спортивное событие состоится 17 августа на площади у Центрального дворца культуры им. М.И. Калинина в Королёве. В стартово-финишном городке для гостей и участников будет открыта информационная зона. Болельщики смогут нарисовать неоновыми фломастерами плакаты для поддержки своего бегуна на трассе и встречи его на финише. Также на площади можно будет сделать яркий снимок в двух фотозонах», – рассказали в министерстве.
Ведущим станет спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Регистрация на дистанцию 500 м состоится 17 августа в стартовом городке. На мероприятия будет организован детский забег без хронометража. Лимит участников на детский забег – 150 человек.

«Ночной забег со звёздами» стартует 17 августа в 17 часов в Королёве на площади Центрального дворца культуры им. М.И. Калинина.

В Минспорта добавили, что забег организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Жирков: ЦСКА — не конкурент «Зениту»
08 августа 2024, 19:31

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков высказал мнение о том, что ЦСКА не дотягивает до уровня конкурента «Зениту».
По его мнению, причина такой ситуации заключается в составе игроков двух команд.

«Мне кажется, в ЦСКА все равно не те игроки собраны, чтобы конкурировать с «Зенитом». Раньше в ЦСКА приходили Карвальо, Жо, Венрблум — игроки сборных. Сейчас вот Круговой хорошее усиление», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Жирков.

Ранее голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился, как проходит работа команды в начале сезона. Он отмечал, что тренировочный процесс команды сейчас на довольно высоком уровне. По словам Кержакова, результативность «Зенита» — заслуга тренерского штаба команды.

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#спорт
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Валерий Царукян сравнил российский футбол с отечественным кино
08 августа 2024, 19:17

Фото: iStock/simpson33

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян высказал мнение о том, что отечественный футбол лучше российского кино.
При этом он рассказал о своих любимых фильмах, в числе которых картина «Легенда номер 17». Спортсмен отметил, что больше ему нравятся советское кино, нежели российское.

«Люблю советские фильмы, «Операция «Ы». Названия российских даже в голову не приходят. Разве что только «Легенда номер 17», это топ-кино. Так что выбор очевиден — наш футбол лучше нашего кино», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Царукян.

Ранее бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков высказывал мнение о том, что Валерий Газзаев является лучшем тренером команды в российской истории. Также Новиков поздравлял его с юбилеем – Газзаеву исполнилось 70 лет!

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#мнение
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Бурлак озвучил основную проблему «Динамо»
08 августа 2024, 19:05

Фото: iStock/master1305

Бывший футболист «Локомотива» и «Крыльев Советов» Тарас Бурлак заявил, что молодость состава является основной проблемой «Динамо».
«Думаю, основная проблема «Динамо» — это как раз молодость состава. Пока команда показывает интересный атакующий футбол, но на дистанции опыта может не хватить. Легионеры, которые сейчас вернутся в команду, должны добавить стабильности. Начали задорно, но в какой-то момент этот задор может пропасть. Однако я думаю, что у «Динамо» всё будет хорошо», — высказал мнение в беседе с Metaratings.ru Бурлак.

Отмечается, что средний возраст «Динамо» в новом сезоне РПЛ составляет 23,8 года.

Ранее голкипер «Зенита» Михаил Кержаков делился, как проходит работа команды в начале сезона.

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