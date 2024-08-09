Американских олимпийских бегунов дисквалифицировали с соревнований

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Сборная США по легкой атлетике была дисквалифицирована в эстафете четыре по 100 метров на Олимпийских играх в Париже из-за ошибки при передаче эстафеты, передает РИА Новости.
Отмечается, что первый бегун Кристиан Коулман допустил ошибку при передаче эстафеты товарищу по команде Кеннету Беднареку.
В результате золотую медаль завоевала команда Канады. Серебряная медаль досталась коллективу из ЮАР, а тройку призеров замкнули британские спортсмены.
Ранее стало известно, что российские гимнастки отказались участвовать в Олимпийских играх в нейтральном статусе.
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В результате золотую медаль завоевала команда Канады. Серебряная медаль досталась коллективу из ЮАР, а тройку призеров замкнули британские спортсмены.
Ранее стало известно, что российские гимнастки отказались участвовать в Олимпийских играх в нейтральном статусе.
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Александр Климов