Депутат Журова объяснила атаку США на российских фигуристов и гимнасток

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Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказала мнение о том, что атака США на российских фигуристов и гимнасток вызвана желанием Штатов внушить нашим спортсменам не выступать за нашу страну.
Парламентарий отметила, что подобные действия со стороны Вашингтона в адрес российских спортсменов были ожидаемыми.
Ранее президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев также комментировал информацию о готовящемся со стороны США репутационном ударе по российским спортсменам на Олимпийских играх.
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«Они пытаются добиться того, чтобы поколения наших детей, их родители говорили о том, что за Россию не надо выступать. Потренировался и уехал в США или Канаду, в другие страны. Неважно, потеряетесь вы там или нет, но нечего выступать за Россию. Убегайте в другие страны, так как мы все равно будем преследовать, доставать с допингом и жизни не будет. Такой посыл», — заявила в беседе с NEWS.ru Журова.
Ранее президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев также комментировал информацию о готовящемся со стороны США репутационном ударе по российским спортсменам на Олимпийских играх.
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Мелисса Тимофеева