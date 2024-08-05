Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Депутат Журова объяснила атаку США на российских фигуристов и гимнасток

Депутат Журова объяснила атаку США на российских фигуристов и гимнасток

05 августа 2024, 21:58
Фото: iStock/Artur Didyk

Фото: iStock/Artur Didyk

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказала мнение о том, что атака США на российских фигуристов и гимнасток вызвана желанием Штатов внушить нашим спортсменам не выступать за нашу страну.
Парламентарий отметила, что подобные действия со стороны Вашингтона в адрес российских спортсменов были ожидаемыми.

«Они пытаются добиться того, чтобы поколения наших детей, их родители говорили о том, что за Россию не надо выступать. Потренировался и уехал в США или Канаду, в другие страны. Неважно, потеряетесь вы там или нет, но нечего выступать за Россию. Убегайте в другие страны, так как мы все равно будем преследовать, доставать с допингом и жизни не будет. Такой посыл», — заявила в беседе с NEWS.ru Журова.



Ранее президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев также комментировал информацию о готовящемся со стороны США репутационном ударе по российским спортсменам на Олимпийских играх.

Читайте также:

Вайцеховская выразила радость от победы Джоковича на ОИ-2024 в Париже

Заразилась допингом от собаки: Каноистку из Польши допустили до Олимпиады в Париже

Американский спринтер выиграл золото ОИ с преимуществом в 0,005 секунды
#страны
#олимпиада
#спорт
Байрамян назвал лучшего игрока РПЛ
Байрамян назвал Глушенкова лучшим в РПЛ
05 августа 2024, 21:17

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказал мнение о том, что спортсмен Максим Глушенков является лучшим игроком РПЛ.
«Можно ли назвать Глушенкова лучшим игроком Российской премьер-лиги на данный момент? Судя по тому, что все про него спрашивают, говорят, человек делает дубли, хет-трики, отдает ассисты — думаю, да. Сейчас он лучший игрок РПЛ», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Байрамян.

Напомним, футболист Максим Глушенков забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу за пять матчей.

Ранее бывший защитник «Спартака» и «Крыльев Советов» Роман Шишкин поделился ожиданиями от матча обеих команд, отметив, что в фаворитах у него всё-таки красно-белые.

Читайте также:

Тренер Балахнин назвал основные козыри «Зенита»

Шишкин назвал фаворита в матче «Спартак» — «Крылья Советов»

Булатов назвал худший в XXI веке матч для «Спартака»
#спорт
#тренер
#матч
#человек
#спартак
#рпл
#футболист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тренер Балахнин назвал основные козыри «Зенита»
05 августа 2024, 21:01

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин отнёс к главным достоинствам «Зенита» в этом сезоне быстроту и мотивацию игроков.
«Зенит» великолепно готов физически, это бросается в глаза. Игроки стали быстрее, мобильнее, мотивированнее. Глушенков добавил им новых красок. Но и стержневые игроки «Зенита» — Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сантос — сейчас выглядят очень хорошо. Они играют сильнее. И хотел бы отметить оборону петербуржцев. Все сейчас говорят о том, как и сколько «Зенит» забивает, но они ноль пропустили за три игры. Это очень важный фактор успеха», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Балахнин.

Он добавил, что игроки команды на поле более ответственно относятся к игре, что видно.

Ранее бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела заявлял, что команда превратилась в машину по завоеванию трофеев.

Читайте также:

Петржела назвал «Зенит» машиной по завоеванию трофеев

Орлов предрёк «Зениту» тяжёлые испытания в матче с «Ростовом»

Чистяков изъявил желание остаться в «Зените»
#спорт
#тренер
#игры
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гаджиев озвучил один из тормозов российского футбола
05 августа 2024, 20:01

Фото: iStock/MihailDechev

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказал мнение о том, что судейство является одним из тормозов в российском футболе.
Так он прокомментировал поражения команды в матче третьего тура РПЛ с «Пари НН» (0:1).

«Система в конечном итоге приводит к тому, что у судей слишком много прав и невысокая мера ответственности. Это один из тормозов российского футбола. Пока не будет должного уровня квалификации и объективности, ничего не изменится. Никто не говорит, что у судей нет права на ошибку. Оно есть у всех, но мера дозволенности должна быть другой», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Гаджиев.

А нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан спрогнозировал хорошее место в турнирной таблице РПЛ команде по итогу сезона.

Читайте также:

Кобнан предрёк «Краснодару» хорошее место по итогам сезона РПЛ

Булатов назвал худший в XXI веке матч для «Спартака»

Спортдиректор «Оренбурга» Андреев отметил талант Москвичева
#матч
#рпл
#футбол
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Агент Ботев: Блэйз рассматривает трудоустройство в России
05 августа 2024, 19:40

Фото: iStock/gorodenkoff

Хоккейный агент Иван Ботев заявил, что экс-нападающий «Сент-Луиса» Самуэль Блэйз рассматривает возможность трудоустройства в России.
Агент отметил, что хоккеист мог бы быть одним из ведущих игроков КХЛ.

«Мы рассматриваем варианты трудоустройства в России. Обратились в несколько клубов лиги, но этот процесс требует определённого количества времени. Это парень, который один раз попав в НХЛ, больше оттуда не уезжал. У него были разные амплуа и роли в «Рейнджерс» и «Сент-Луисе», но в КХЛ он намерен показать себя во всей красе. Считаю, Сэми способен выйти на большие роли, проявить своё мастерство и быть заметным, одним из ведущих игроков КХЛ», —прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Ботев.

По его словам, спортсмен пока мало знает о России, однако интересуется ею и уже стремится к изучению наше страны.

До этого исследование издания «Петербургский дневник» и системы «Медиалогия» показало, что чаще всего цитировали СМИ во втором квартале этого года спортивных деятелей, в той или иной степени представляющих футбольный клуб «Зенит». Спортивный комментатор Алексей Меньшов прокомментировал такую ситуацию.

«Это время футбола, поэтому в рейтинге нет ни фигуристов, ни фигуристок. В апреле и мае «Зенит» вёл борьбу за золотые медали, стремился продлить свою чемпионскую серию, повторить рекорд «Спартака». Впервые за несколько сезонов в российском футболе было высочайшее напряжение до последнего тура. Задачи удалось решить с огромным трудом, при помощи большой доли везения», – объяснил в беседе с «Петербургским дневником» Меньшов.

Ранее бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела заявлял, что команда превратилась в машину по завоеванию трофеев.

Читайте также:

Хоккеист Каменский может стать Почётным гражданином Подмосковья

Петржела назвал «Зенит» машиной по завоеванию трофеев

Орлов предрёк «Зениту» тяжёлые испытания в матче с «Ростовом»
#тренер
#кхл
#исследование
#сми
#спортсмен
#футбол
#хоккей
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кубок Александра Овечкина собрал в Подмосковье 16 хоккейных команд
05 августа 2024, 18:12

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В Красногорске на ледовой арене имени Владимира Петрова торжественно открыли Кубок Александра Овечкина среди детско-юношеских хоккейных команд. Турнир продлится до 10 августа, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
На соревнованиях выступают 16 сильнейших хоккейных академий России, Белоруссии и Казахстана. Матчи «Кубка Овечкина» будут проходить на ледовых аренах «Мытищи» и «Красногорск Арена им. В. Петрова». 5-7 августа состоятся игры группового этапа, 8 и 9 августа – матчи четвертьфинала и полуфинала. Финалы пройдут 10 августа. Следить за онлайн-трансляциями встреч можно по сылке.

«Кубок Александра Овечкина» шесть лет назад начинался как локальное мероприятие, в котором участвовали воспитанники подмосковных спортивных школ. Сегодня это масштабное событие международного уровня. В этом году мы увеличили количество участников. В Подмосковье собрались 16 команд со всей России, из Белоруссии и Казахстана. Впервые проводим соревнования на двух аренах. Эти соревнования – возможность для детей встретить своих кумиров и начать путь в большом спорте», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.
В заключительный день турнира, 10 августа, состоится матч-противостояние Александра Овечкина и Вячеслава Фетисова. Кроме того, уже второй год подряд в последний день «Кубка Александра Овечкина» пройдёт финал турнира по киберхоккею Ovi Cyber Cup. Победитель и призёры определятся в специальной игровой зоне на арене «Мытищи».

Читайте также:

Овечкин против Фетисова: назван состав команд на гала-матч Ovi Cup 2024

Команды Овечкина и Фетисова сыграют в гала-матче турнира Ovi Cup

Стартовала регистрация на гала-матч «Легенд хоккея» в рамках Кубка Овечкина
#дмитрий абарёнов
#александр овечкин
#спорт
#минспорта мо
#хоккей
#дети
#мытищи
#красногорск
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вайцеховская выразила радость от победы Джоковича на ОИ-2024 в Париже
05 августа 2024, 18:03

Фото: РИА Новости/Александар Джорович

Обозреватель RT Елена Вайцеховская высказала искреннюю радость от победы сербского теннисиста Новака Джоковича на Олимпиаде в Париже.
«В карьере каждого великого возрастного атлета наступает момент, когда против него выходит соперник уже совершенно иного поколения. Он может быть талантлив, безупречен технически. Возможно, в любой другой ситуации болел бы именно за него, но не можешь. По другую сторону — человек, олицетворяющий громадный кусок твоей жизни. И всё, что остаётся, это смотреть, не отрываясь на поединок и молиться, чтобы тот, на чьей стороне твоё сердце, выстоял. Как же классно, что в жизни Джоковича случилась эта победа!», — написала Вайцеховская.

До этого президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал информацию о готовящемся со стороны США репутационном ударе по российским спортсменам на Олимпийских играх.

«В данном случае это даже уже неоригинально. Видимо, все ресурсы закончились у наших недругов, и они теперь стараются бить по самым успешным видам спорта», — отметил в беседе с «Царьградом» Васильев.

Ранее сообщалось, что польскую каноистку Дороту Боровскую допустили до участия в Олимпиаде в Париже несмотря на проваленный допинг-тест.

Читайте также:

Заразилась допингом от собаки: Каноистку из Польши допустили до Олимпиады в Париже

Американский спринтер выиграл золото ОИ с преимуществом в 0,005 секунды

Российским журналистам запретили фотографировать Андрееву и Шнайдер с медалями
#сша
#победа
#сердце
#золото
#олимпиада 2024
#париж
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Заразилась допингом от собаки: Каноистку из Польши допустили до Олимпиады в Париже
Польскую каноистку допустили до Олимпиады после заражения допингом от собаки
05 августа 2024, 15:03

Фото: iStock/Alexandros Michailidis

Польскую каноистку Дороту Боровскую допустили до участия в Олимпиаде в Париже несмотря на проваленный допинг-тест. Об этом со ссылкой на Международное агентство допинг-тестирования сообщает РИА Новости. Спортсменке удалось доказать, что она заразилась запрещенным препаратом от своей собаки, говорится в сообщении.
Уточняется, что положительную пробу на запрещенный колостебол у Боровской взяли в июне, однако каноистка заявила о непреднамеренном контакте с препаратом, объяснив, что он попал в ее организм через лекарство, которым она лечила свою собаку.

CAS учел низкое содержание колостебола и то, что проба сдавалась до начала соревновательного периода. В итоге спортсменку из Польши допустили до Олимпийских игр.

Боровская выступит на Олимпиаде 6 и 8 августа в парных соревнованиях на дистанции 500 метров и одиночек на дистанции 200 метров.

Читайте также:

В России узнали о планах США очернить российских спортсменок

Американский спринтер выиграл золото ОИ с преимуществом в 0,005 секунды

Журналист пытался спровоцировать Шнайдер вопросом о политике после серебра ОИ
#сша
#золото
#лекарство
#олимпиада
#допинг
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные велосипедисты выиграли две медали всероссийских соревнований
05 августа 2024, 12:35

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую и серебряную медали завоевали представители Московской области Игорь Соколов и Дмитрий Галкин на всероссийских соревнованиях по велоспорту ВМХ фристайл-парк среди мужчин, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«На высшую ступень пьедестала поднялся воспитанник Училища олимпийского резерва № 1 Московской области Игорь Соколов. Серебряную медаль выиграл также воспитанник этого училища — Дмитрий Галкин. Обоих подмосковных велосипедистов тренируют наставники Алексей Малинин и Олег Теряев», — отмечается в сообщении.
Соревнования по велосипедному спорту ВМХ фристайл-парк проводились на уникальной площадке в Лужниках с 3 по 4 августа в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

Читайте также:

Команда «ВВА-Подмосковье» завоевала Кубок России по регби-7

Американский спринтер выиграл золото ОИ с преимуществом в 0,005 секунды

Земфира* раскритиковала депутата за слова про медаль российских теннисисток
#велоспорт
#медали
#велосипедист
#велогонка
#минспорта мо
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Команда «ВВА-Подмосковье» завоевала Кубок России по регби-7
05 августа 2024, 12:19

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмены, представляющие клуб «ВВА-Подмосковье», стали победителями Кубка России по регби-7 среди мужских команд, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
В первый день турнира команда «ВВА-Подмосковье» одержала три победы — в матче с «Богатырями» из Краснодара счёт был 19:12 в пользу представителей Московской области, калининградскую команду «Балтийский шторм» подмосковные регбисты обыграли со счётом 19:14, а игра с командой «Сибирь» из Красноярска завершилась со счётом 5:28 в пользу Подмосковья.

«В четвертьфинале команда «ВВА-Подмосковье» выиграли у сборной Дагестана со счётом 26:12. В полуфинале представители Подмосковья вновь встретились с командой «Сибирь» и победили со счётом 43:0. А в финале Кубка России состоялась ещё одна встреча подмосковных спортсменов с «Богатырями». Игра завершилась победой «ВВА-Подмосковье» со счётом 7:5», — говорится в сообщении.
Кубок России по регби-7 проводился в Калининграде 3-4 августа, участие в соревнованиях приняли восемь команд.

Читайте также:

Американский спринтер выиграл золото ОИ с преимуществом в 0,005 секунды

Земфира* раскритиковала депутата за слова про медаль российских теннисисток

Украинка заняла первое место в прыжках на высоту
#регби
#кубок россии
#победа
#золото
#московская область
#минспорта мо
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф