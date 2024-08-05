Тарасова раскрыла цели США в стремлении очернить российских фигуристов

Фото: iStock/KinoMasterskaya
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о том, что США стремятся очернить российских фигуристов для того, чтобы убрать конкурентов и выиграть.
Она подчеркнула, что у наших спортсменов «всё чисто».
Ранее депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказала мнение о том, что атака США на российских фигуристов и гимнасток вызвана желанием Штатов внушить нашим спортсменам не выступать за нашу страну.
Читайте также:
Депутат Журова объяснила атаку США на российских фигуристов и гимнасток
Вайцеховская выразила радость от победы Джоковича на ОИ-2024 в Париже
Заразилась допингом от собаки: Каноистку из Польши допустили до Олимпиады в Париже
«Я не знаю, что они знают и как они будут наносить нам удар. У нас все чисто. Им нужно это для того, чтобы выигрывать, а нас бы дисквалифицировали на несколько лет. Как раз Олимпиада подходит. Они бы без нас прекрасно разбирались», — поделилась в беседе с NEWS.ru Тарасова.
Ранее депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказала мнение о том, что атака США на российских фигуристов и гимнасток вызвана желанием Штатов внушить нашим спортсменам не выступать за нашу страну.
Читайте также:
Депутат Журова объяснила атаку США на российских фигуристов и гимнасток
Вайцеховская выразила радость от победы Джоковича на ОИ-2024 в Париже
Заразилась допингом от собаки: Каноистку из Польши допустили до Олимпиады в Париже
Мелисса Тимофеева