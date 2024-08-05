Заразилась допингом от собаки: Каноистку из Польши допустили до Олимпиады в Париже

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Польскую каноистку Дороту Боровскую допустили до участия в Олимпиаде в Париже несмотря на проваленный допинг-тест. Об этом со ссылкой на Международное агентство допинг-тестирования сообщает РИА Новости. Спортсменке удалось доказать, что она заразилась запрещенным препаратом от своей собаки, говорится в сообщении.
Уточняется, что положительную пробу на запрещенный колостебол у Боровской взяли в июне, однако каноистка заявила о непреднамеренном контакте с препаратом, объяснив, что он попал в ее организм через лекарство, которым она лечила свою собаку.
CAS учел низкое содержание колостебола и то, что проба сдавалась до начала соревновательного периода. В итоге спортсменку из Польши допустили до Олимпийских игр.
Боровская выступит на Олимпиаде 6 и 8 августа в парных соревнованиях на дистанции 500 метров и одиночек на дистанции 200 метров.
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CAS учел низкое содержание колостебола и то, что проба сдавалась до начала соревновательного периода. В итоге спортсменку из Польши допустили до Олимпийских игр.
Боровская выступит на Олимпиаде 6 и 8 августа в парных соревнованиях на дистанции 500 метров и одиночек на дистанции 200 метров.
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Данил Пономарев