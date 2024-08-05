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Американский спринтер выиграл золото ОИ с преимуществом в 0,005 секунды

Ноа Лайлс выиграл золото ОИ с преимуществом в 0,005 секунды
05 августа 2024, 06:34
Фото: IStock/Pablo Utrilla

Фото: IStock/Pablo Utrilla

Шестикратный чемпион мира по легкой атлетике американец Ноа Лайлс выиграл золотую медаль в беге на 100 метров на Олимпийских играх в Париже, сообщает ТАСС.
Лайлс завоевал золотую медаль в фотофинише, на 0,005 секунды опередив ямайца Кишана Томпсона. Результаты легкоатлетов – 9,789 секунды против 9,784 секунды. Третье место занял другой американский спортсмен – Фред Керли (9,81 секунды).

27-летний Лайлс стал олимпийским чемпионом впервые в своей карьере. Ранее спринтер завоевал бронзу на дистанции 200 метров на Играх в Токио.



Команда США возглавила медальный зачет Олимпийских игр 2024 года. Американцы завоевали 19 золотых, 26 серебряных и 26 бронзовых медалей.

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Украинка заняла первое место в прыжках на высоту
#олимпиада 2024
#медаль
#бег
#сша
Земфира* раскритиковала депутата за слова про медаль российских теннисисток
05 августа 2024, 03:02

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Певица Земфира* не согласна с мнением депутата Государственной Думы и олимпийской чемпионки Светланы Журовой о значении для страны серебряных медалей теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер. Об этом она рассказала в социальной сети Instagram**.
До этого Журова заявила, что спортсменки выиграли медали «для себя» и, по ее мнению, «к стране это никакого отношения не имеет». Депутат также заявила, что сами теннисистки не виноваты.

«Мадам Журова, не говорите за всех. Лично я — иноагент и релокант — очень болела за наших девочек… А вам бы в баню, зло с себя смыть. Ну и понять, ваши слова ноль. Вы ни разу не народ. Девчонки, поздравляю!» – написала Земфира.

Ранее Андреева и Шнайдер завоевали для России серебряные медали в Париже. В финале они уступили со счетом 6:2, 1:6 и 7:10 итальянкам Жасмин Паолини и Саре Эррани.

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* признана иноагентом
** запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
#россия
#олимпиада 2024
#госдума
#депутат
#иноагенты
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Журналист пытался спровоцировать Шнайдер вопросом о политике после серебра ОИ
05 августа 2024, 00:42

Фото: iStock/PeopleImages

Российскую теннисистку Диану Шнайдер пытались спровоцировать вопросами о политике после завоевания серебряной медали в парном разряде на Олимпийских играх 2024 года, передает РИА Новости.
По словам источников, на послематчевой пресс-конференции иностранный журналист задал теннисистке вопрос о ее лайке под публикацией в социальной сети, выражающей поддержку Вооруженным силам РФ (ВС РФ).

«У вас есть вопросы не о политике? Я здесь, чтобы говорить про теннис. И буду говорить только о нем», – заявила Шнайдер.

Ранее Андреева и Шнайдер завоевали для России серебряные медали в Париже. В финале они уступили со счетом 6:2, 1:6 и 7:10 итальянкам Жасмин Паолини и Саре Эррани.

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Украинка заняла первое место в прыжках на высоту

Российские теннисистки Андреева и Шнайдер стали серебряными призёрами Олимпиады
#вс рф
#россия
#теннис
#медаль
#олимпиада 2024
#париж
#италия
#журналист
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Российским журналистам запретили фотографировать Андрееву и Шнайдер с медалями
04 августа 2024, 23:32

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Журналистам из России не разрешили снимать теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер, завоевавших олимпийские медали, сообщает Sport24 со ссылкой на корреспондентов.
На послематчевой пресс-конференции организаторы поспешно увели фотографов и сказали, что съемка запрещена. В то же время, по словам корреспондента портала, сербские журналисты ранее сфотографировались с теннисистом Новаком Джоковичем, завоевавшим титул в мужском одиночном разряде.

Ранее Андреева и Шнайдер завоевали для России серебряные медали в Париже. В финале они уступили со счетом 6:2, 1:6 и 7:10 итальянкам Жасмин Паолини и Саре Эррани.

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#париж
#олимпиада 2024
#медали
#фотография
#россия
#сербия
#италия
#запрет
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Украинка заняла первое место в прыжках на высоту
Украинка Ярослава Магучих стала чемпионкой Игр в прыжках на высоту
04 августа 2024, 23:21

Фото: istockphoto/Mateescu Mugur

Украинка Ярослава Магучих стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту, сообщается РИА Новости.
Магучих достигла высоты двух метров. Второе место заняла австралийка Никола Олислагерс, которая также преодолела эту высоту, но сделала больше попыток. Третье место поделили украинка Ирина Геращенко и австралийка Элинор Паттерсон (обе прыгнули на 1,95 метра, по дополнительным показателям обойдя соперниц).

Ранее, 7 июля, Магучих побила мировой рекорд по прыжкам в высоту, который держался 37 лет. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже она показала результат 2,10 метра.

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#олимпиада 2024
#украина
#золото
#рекорд
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#париж
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Триатлонистку госпитализировали с кишечной палочкой после заплыва в Сене
Nieuwsblad: бельгийская триатлонистка госпитализирована с кишечной палочкой
04 августа 2024, 21:24

Фото: iStock/Foremniakowski

Бельгийскую триатлонистку Клэр Мишель госпитализировали с кишечной палочкой после заплыва в Сене в рамках соревнований на Олимпийских играх-2024 в Париже. Об этом сообщает издание Nieuwsblad.
Отмечается, что заплыв состоялся 31 июля. По итоговому протоколу Мишель заняла 38-ю позицию. Уже в течение четырёх дней она находится в больнице. Из-за этого инцидента сборная Бельгии по триатлону была вынуждена отказаться от участия в смешанной эстафете.

Оргкомитет в прошлую среду сообщил о разрешении на проведение заплывов в Сене. Согласно результатам последних анализов воды в реке, World Triathlon признала её соответствующей требованиям. Однако в воскресенье вновь объявили о недопустимом уровне загрязнения воды после прошедших в столице дождей.

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#спорт
#олимпиада 2024
#плавание
#госпитализация
#инфекция
#париж
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Российские теннисистки Андреева и Шнайдер стали серебряными призёрами Олимпиады
04 августа 2024, 21:05

Фото: iStock/PeopleImages

Российские теннисистки 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер выиграли серебряные медали по итогам теннисного турнира на Олимпийских играх в Париже в парном разряде.
В финале Андреева и Шнайдер уступили итальянским спортсменкам Саре Эррани и Жасмин Паолини со счётов 6:2, 1:6 и 7:10.

В результате спортсменки стали первыми игроками из России, которые выиграли медали соревнований Олимпийских игр-2024.

Напомним, что российские спортсмены выступают на этих Играх в нейтральном статусе, то есть, без гимна и флага.

Ранее сообщалось, что в рамках Олимпийских игр состоялся самый странный поединок по дзюдо. Француз Тедди Ринер, вес которого составляет порядка 145 килограммов при росте в 204 сантиметра, бился с южнокорейцем Ли ЕН Хваном с весом в 81 килограмм при росте в 174 сантиметра.

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#теннис
#спортсмены
#олимпиада 2024
#франция
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Продюсеры церемонии открытия ОИ обратились в прокуратуру из-за угроз убийством
04 августа 2024, 17:43

Фото: iStock/HJBC

Организаторы церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже обратились в прокуратуру после поступивших в их адрес угроз убийством. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse.
Отмечается, что прокуратура приняла эти заявления и поручила правоохранительным органам разобраться в ситуации и провести расследование.

Ранее художественный руководитель церемонии открытия игр Тома Жолли обратился в полицию также из-за поступивших в его адрес угроз.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля и завершатся 11 августа. Церемония открытия вызвала всплеск негодования общественности. Многие люди из разных стран мира возмутились пародией на произведение Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», представленной представителями ЛГБТ*-сообщества. МОК извинилась за такую постановку.

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#убийство
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#олимпиада 2024
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Соревнования по плаванию на открытой воде в Сене оказались под угрозой отмены
Турнир по плаванию ОИ-24 на открытой воде отказались проводить в Сене
04 августа 2024, 13:06

Фото: iStock/saiko3p

Турнир по плаванию на открытой воде на летних Олимпийских играх-2024 в Париже вряд ли будут проводить на Сене. Об этом судья Алексей Калинин написал в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось об отмене тренировочных заплывов триатлонистов. Причиной такого решения могло стать возможное загрязнение реки из-за прошедшего сильного дождя. Смешанная триатлонная эстафета должна была состояться 5 августа.

Калинин уточнил, что в настоящее время решается вопрос о проведении соревнований в понедельник или во вторник, 6 августа.

Однако он добавил, что соревнования по плаванию уже точно не будут проходить на открытой воде в Сене.

Напомним, что женский заплыв на 10 километров должен состояться 8 августа, а на следующий день пройдёт заплыв мужчин.

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На ОИ-2024 прошел самый странный поединок по дзюдо

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#франция
#париж
#плавание
#соревнования
#олимпиада 2024
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На ОИ-2024 прошел самый странный поединок по дзюдо
03 августа 2024, 20:26

Фото: istockphoto/HJBC

Самый странный поединок по дзюдо состоялся на ОИ-2024 в Париже, пишет «Лента.ру». Француз Тедди Ринер с весом примерно 145 килограммов и ростом 204 сантиметра бился со спортсменом из Южной Кореи Ли Ен Хваном с ростом 174 сантиметра и весом в 81 килограмм.
Есть предположение, что Ли Ен Хван должен был победить за счет своей быстроты, но это не сработало. Ринер, выдержав атаки своего визави, досрочно победил практически за полторы минуты.

Тедди Ринер является четырехкратным олимпийским чемпионом и легендарным тяжеловесом. Ранее сообщалось, что Олимпийский турнир по триатлону на Сене стал Сена-сационным, река была закрыта для пловцов с 1923 года из-за кишечной палочки.

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