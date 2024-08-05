Американский спринтер выиграл золото ОИ с преимуществом в 0,005 секунды

Фото: IStock/Pablo Utrilla
Шестикратный чемпион мира по легкой атлетике американец Ноа Лайлс выиграл золотую медаль в беге на 100 метров на Олимпийских играх в Париже, сообщает ТАСС.
Лайлс завоевал золотую медаль в фотофинише, на 0,005 секунды опередив ямайца Кишана Томпсона. Результаты легкоатлетов – 9,789 секунды против 9,784 секунды. Третье место занял другой американский спортсмен – Фред Керли (9,81 секунды).
27-летний Лайлс стал олимпийским чемпионом впервые в своей карьере. Ранее спринтер завоевал бронзу на дистанции 200 метров на Играх в Токио.
Команда США возглавила медальный зачет Олимпийских игр 2024 года. Американцы завоевали 19 золотых, 26 серебряных и 26 бронзовых медалей.
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27-летний Лайлс стал олимпийским чемпионом впервые в своей карьере. Ранее спринтер завоевал бронзу на дистанции 200 метров на Играх в Токио.
Команда США возглавила медальный зачет Олимпийских игр 2024 года. Американцы завоевали 19 золотых, 26 серебряных и 26 бронзовых медалей.
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Александр Климов