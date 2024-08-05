Земфира* раскритиковала депутата за слова про медаль российских теннисисток

Самый странный поединок по дзюдо состоялся на ОИ-2024 в Париже, пишет «Лента.ру». Француз Тедди Ринер с весом примерно 145 килограммов и ростом 204 сантиметра бился со спортсменом из Южной Кореи Ли Ен Хваном с ростом 174 сантиметра и весом в 81 килограмм.