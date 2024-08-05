Земфира* раскритиковала депутата за слова про медаль российских теннисисток

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Певица Земфира* не согласна с мнением депутата Государственной Думы и олимпийской чемпионки Светланы Журовой о значении для страны серебряных медалей теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер. Об этом она рассказала в социальной сети Instagram**.
До этого Журова заявила, что спортсменки выиграли медали «для себя» и, по ее мнению, «к стране это никакого отношения не имеет». Депутат также заявила, что сами теннисистки не виноваты.
Ранее Андреева и Шнайдер завоевали для России серебряные медали в Париже. В финале они уступили со счетом 6:2, 1:6 и 7:10 итальянкам Жасмин Паолини и Саре Эррани.
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* признана иноагентом
** запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
«Мадам Журова, не говорите за всех. Лично я — иноагент и релокант — очень болела за наших девочек… А вам бы в баню, зло с себя смыть. Ну и понять, ваши слова ноль. Вы ни разу не народ. Девчонки, поздравляю!» – написала Земфира.
Ранее Андреева и Шнайдер завоевали для России серебряные медали в Париже. В финале они уступили со счетом 6:2, 1:6 и 7:10 итальянкам Жасмин Паолини и Саре Эррани.
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* признана иноагентом
** запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
Александр Климов