Журналист пытался спровоцировать Шнайдер вопросом о политике после серебра ОИ

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Российскую теннисистку Диану Шнайдер пытались спровоцировать вопросами о политике после завоевания серебряной медали в парном разряде на Олимпийских играх 2024 года, передает РИА Новости.
По словам источников, на послематчевой пресс-конференции иностранный журналист задал теннисистке вопрос о ее лайке под публикацией в социальной сети, выражающей поддержку Вооруженным силам РФ (ВС РФ).
Ранее Андреева и Шнайдер завоевали для России серебряные медали в Париже. В финале они уступили со счетом 6:2, 1:6 и 7:10 итальянкам Жасмин Паолини и Саре Эррани.
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«У вас есть вопросы не о политике? Я здесь, чтобы говорить про теннис. И буду говорить только о нем», – заявила Шнайдер.
Ранее Андреева и Шнайдер завоевали для России серебряные медали в Париже. В финале они уступили со счетом 6:2, 1:6 и 7:10 итальянкам Жасмин Паолини и Саре Эррани.
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Александр Климов