Украинка заняла первое место в прыжках на высоту

Фото: istockphoto/Mateescu Mugur
Украинка Ярослава Магучих стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту, сообщается РИА Новости.
Магучих достигла высоты двух метров. Второе место заняла австралийка Никола Олислагерс, которая также преодолела эту высоту, но сделала больше попыток. Третье место поделили украинка Ирина Геращенко и австралийка Элинор Паттерсон (обе прыгнули на 1,95 метра, по дополнительным показателям обойдя соперниц).
Ранее, 7 июля, Магучих побила мировой рекорд по прыжкам в высоту, который держался 37 лет. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже она показала результат 2,10 метра.
Читайте также:
Российские теннисистки Андреева и Шнайдер стали серебряными призёрами Олимпиады
Подмосковная теннисистка Мирра Андреева гарантировала себе олимпийскую медаль
Тренер Федоренчик объяснила несогласие с оценкой судей Бладцевой на ОИ-2024
Александр Климов