Александр Овечкин (Фото: соцсети)
Российский форвард и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» не только завершает увлекательную погоню за «вечным рекордом» Уэйна Гретцки, за которой следит весь мир. В будущем он вполне может стать российским президентом.
Такое мнение высказал американский журналист Дуглас Маккиннон. В своей статье, опубликованной на сайте Fox News, он назвал нападающего из России одним из пяти лучших спортсменов, когда либо игравших в хоккей. Остальные четверо — Гретцки, Горди Хоу, Бобби Орр и Марио Лемье.
Кроме того, Овечкина знают как любящего мужа, хорошего отца, преданного друга и товарища по команде и щедрого филантропа. Бомбардир также известен своей любовью к России и ее народу. Как и должно быть, подчеркнул журналист.
Маккиннон отметил, что из-за конфликта на Украине некоторые решили нападать на Овечкина за его дружбу с Владимиром Путиным, что особенно легко в эпоху социальных сетей. «Оставив в стороне» Путина, репортер признается, что у него вызвало восхищение то, что Овечкин, хотя и неоднократно давал понять, что не занимается политикой, но любит свою страну, не скрывает этого и не хочет продолжения конфликта.
И что же? Овечкин продолжает напрягать весь мир, шайба за шайбой сокращая отставание от достижения великого канадца, которое так долго казалось непоколебимым. Прославляет свой клуб, в котором он уже давно капитан команды, и свою Родину, любовь к которой доказал. А в будущем, кто знает? возможно, станет президентом России.
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Кроме того, Овечкина знают как любящего мужа, хорошего отца, преданного друга и товарища по команде и щедрого филантропа. Бомбардир также известен своей любовью к России и ее народу. Как и должно быть, подчеркнул журналист.
Маккиннон отметил, что из-за конфликта на Украине некоторые решили нападать на Овечкина за его дружбу с Владимиром Путиным, что особенно легко в эпоху социальных сетей. «Оставив в стороне» Путина, репортер признается, что у него вызвало восхищение то, что Овечкин, хотя и неоднократно давал понять, что не занимается политикой, но любит свою страну, не скрывает этого и не хочет продолжения конфликта.
«И, нравится вам это или нет, именно это решение, а также его слава, харизма и личная щедрость сделали Овечкина любимой фигурой в России», — заявил журналист.Выдержав давление, российский спортсмен продолжил забивать голы, собирать полные стадионы зрителей и приносить деньги боссам НХЛ и спонсорам. А деньги за океаном умеют считать, как нигде в мире. Скрипнув зубами, недоброжелатели спортсмена утерлись и отступили.
И что же? Овечкин продолжает напрягать весь мир, шайба за шайбой сокращая отставание от достижения великого канадца, которое так долго казалось непоколебимым. Прославляет свой клуб, в котором он уже давно капитан команды, и свою Родину, любовь к которой доказал. А в будущем, кто знает? возможно, станет президентом России.
«Никогда не говори "никогда"!» — заключил Маккиннон.
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Александр Бойцов