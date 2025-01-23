Экс-глава Минспорта Колобков: слова Трампа о величии Овечкина ничего не значат

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Бывший глава Минспорта РФ Павел Колобков оценил слова президента США Дональда Трампа, который назвал российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина великим хоккеистом. По его мнению, заявление американского лидера ничего не значит.
«Он говорит очень много, но это ничего не означает. Мы и без Трампа все хорошо знаем, что Овечкин великий спортсмен. Важно, чтобы в спорте твое величие признали твои соперники. Наверное, Трамп любит хоккей и болеет за «Вашингтон Кэпиталз», — поделился бывший министр в беседе с Metaratings.ru.Колобков также добавил, что рекорд Овечкина не стоит считать главным спортивным событием России в 21 веке, так как не стоит сравнивать результаты величайших спортсменов. При этом самого хоккеиста он назвал загадкой, так как не понимает, как ему удается в 39 лет не только выступать, но и быть конкурентноспособным.
«Он до сих пор получает наслаждение от игры. Я его очень люблю и горжусь, что знаком с ним и что у России есть такие спортсмены. Саша может вдохновлять других спортсменов», — отметил экс-глава министерства.Читайте также:
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