Премьер Румынии не поедет на закрытие ОИ после лишения гимнастки Барбосы бронзы

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Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что не поедет в Париж на закрытие летних Олимпийских игр после того, как румынскую гимнастку Ану-Марию Барбосу лишили бронзовой медали в вольных упражнениях. Об этом он написал в своей соцсети.
«Я принял решение не участвовать в церемонии закрытия Олимпиады в Париже после скандальной ситуации в гимнастике, где с нашими спортсменами обошлись абсолютно непорядочно», — написал Чолаку.
По его словам, отозвать медаль, заработанную честным трудом, основываясь лишь обращением, непонятным ни для тренеров, ни для техспециалистов, является недопустимым.
Напомним, Барбоса взяла бронзовую медаль по итогам вольных упражнений. Однако позже представители американской сборной подали апелляцию на пересмотр оценок американки Джордан Чайлз. В итоге бронзу отдали в США, еще одна румынка опустилась на пятое место после пересчета голосов.
Чолаку поддержал обеих спортсменок, заверив их в том, что их труд намного дороже любых медалей.
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