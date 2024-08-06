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Премьер Румынии не поедет на закрытие ОИ после лишения гимнастки Барбосы бронзы

06 августа 2024, 17:32
Фото: iStock/Olivier DJIANN

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что не поедет в Париж на закрытие летних Олимпийских игр после того, как румынскую гимнастку Ану-Марию Барбосу лишили бронзовой медали в вольных упражнениях. Об этом он написал в своей соцсети.
«Я принял решение не участвовать в церемонии закрытия Олимпиады в Париже после скандальной ситуации в гимнастике, где с нашими спортсменами обошлись абсолютно непорядочно», — написал Чолаку.

По его словам, отозвать медаль, заработанную честным трудом, основываясь лишь обращением, непонятным ни для тренеров, ни для техспециалистов, является недопустимым.



Напомним, Барбоса взяла бронзовую медаль по итогам вольных упражнений. Однако позже представители американской сборной подали апелляцию на пересмотр оценок американки Джордан Чайлз. В итоге бронзу отдали в США, еще одна румынка опустилась на пятое место после пересчета голосов.

Чолаку поддержал обеих спортсменок, заверив их в том, что их труд намного дороже любых медалей.

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#сша
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#медаль
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#спортсмен
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Спортсмен из Британии пожаловался на червей в еде в Олимпийской деревне в Париже
Daily Mail: пловец пожаловался на червей в еде в Олимпийской деревне в Париже
06 августа 2024, 15:54

Фото: istockphoto/Ozii45

Британский спортсмен Адам Пити сообщил о червях в еде в Олимпийской деревне во Франции, сообщает The Daily Mail. Пловец отметил, что вариантов белковой пищи недостаточно.
«Длинные очереди, ожидание доходит до 30 минут. Спортсмены просто наказаны, я хочу есть мясо, оно нужно мне для выступлений, почему я должен что-то менять? Мне нравится рыба, а люди находят в ней червей», — сказал он.

Пити подчеркнул, что персоналу необходимо лучше выполнять свои обязанности. Он считает, что именно спортсмены способны сделать ситуацию достоянием гласности.

Ранее сообщалось, что трое спортсменов из сборных Швейцарии и Бельгии по триатлону не станут принимать участие в эстафете из-за кишечной инфекции.

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Футбольные команды Подмосковья завоевали медали Спартакиады учащихся
06 августа 2024, 13:00

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряные медали выиграли команда девушек и команда юношей из Московской области на финальном этапе XII летней Спартакиады учащихся России по футболу, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Подмосковная команда девушек в ходе турнира обыграла сборные Татарстана, Краснодарского края, Ленинградской области и Пермского края. В финале представительницы Московской области встретились со столичной сборной, матч завершился со счётом 1:0 в пользу москвичек. Подмосковная команда заняла второе место», — говорится в сообщении.
Юноши из Московской области на соревнованиях одержали победу над командами из Санкт-Петербурга, Свердловской области и Удмуртии и вышла в финал, где сразились за золотую медаль со сборной Москвы и проиграли со счётом 3:2, став серебряными призёрами Спартакиады.

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#футбол
#спартакиада
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#московская область
#минспорта мо
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Сбивший планку гениталиями легкоатлет прокомментировал инцидент на Олимпиаде
Прыгун Аммирати, сбивший планку пенисом, сказал, что был рад повеселить публику
06 августа 2024, 09:56

Фото: istock / Marko Rupena

Французский прыгун с шестом Антони Аммирати, проваливший одну из попыток в квалификации на Олимпиаде в Париже, сбив планку гениталиями, прокомментировал инцидент. Комментарий спортсмена публикует Unilad.
21-летний француз не смог преодолеть высоту 5 метров и 70 сантиметров. Изначально он задел планку ногами, а затем окончательно сбил ее пенисом. Из-за этого Аммирати не смог попасть в финал соревнований и упустил шанс завоевать медаль.

«Это первый раз, когда я начал соревнование без какого-либо стресса. Поскольку я был полным аутсайдером, у меня была только одна цель: взаимодействовать с аудиторией. Я почти добился цели», — заявил он.
Антони добавил, что рад тому, что смог вызвать у людей улыбку и смех. Он выдвинул предположение, что это может стать началом чего-то удивительного.

Ранее сообщалось, что израильская пловчиха пропустила финал из-за ужина МОК. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#медаль
#инцидент
#олимпиада 2024
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Подмосковная гольфистка Гусева завоевала медаль международного турнира в США
06 августа 2024, 09:28

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменка Наталия Гусева из Московской области выиграла серебряную медаль на международном турнире по гольфу, который проходил в городе Портленд американского штата Орегон, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Наталия Гусева, представляющая подмосковный Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, сумела набрать в личном первенстве 20 очков. С таким результатом она вышла на второе место турнира», — говорится в сообщении.
Отмечается, что золотую медаль соревнований выиграла Мория Джутанугарн из Таиланда.

В областном министерстве уточнили, что 21-летняя Наталия Гусева является единственной российской спортсменкой, которая смогла стать постоянным членом тура Женской профессиональной ассоциации гольфа (LPGA).

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#спорт
#гольф
#медаль
#сша
#московская область
#подмосковье
#минспорта мо
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«Спартак» разгромил «Крылья Советов» со счетом 3:0
Московский «Спартак» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов»
06 августа 2024, 00:48

Фото: istock/SergeyKlopotov

Московский «Спартак» одержал разгромную победу над «Крыльями Советов» со счетом 3:0, сообщает Lenta.ru. Матч состоялся в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.
Московский «Спартак» одержал убедительную победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 3:0 в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась 5 августа на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счет на 29-й минуте. Полузащитник Данил Пруцев удвоил преимущество команды на 40-й минуте, а на 56-й минуте Угальде оформил дубль, доведя счет до разгромного.

После этой победы «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с шестью очками. В то время как «Крылья Советов» остаются на последнем 16-м месте, не набрав ни одного очка. Лидером турнира по-прежнему является петербургский «Зенит» с девятью очками.

В следующем туре «Спартак» встретится с грозненским «Ахматом», а «Крылья Советов» сыграют с воронежским «Факелом». Обе встречи пройдут 11 августа.

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#встреча
#спартак
#счёт
#рпл
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Израильская пловчиха пропустила финал из-за ужина МОК
Спортсменка не явилась на финал на Олимпиаде из-за проблем с формой
05 августа 2024, 23:30

Фото: istock/24K-Production

Выступающая за сборную Израиля Анастасия Горбенко пропустила финал заплыва на Олимпийских играх. Сообщается, что причиной стали проблемы с экипировкой и неожиданная смена участниц.
Спортсменка Горбенко не смогла участвовать в финальном заплыве на дистанции 200 метров комплексным плаванием из-за ужина Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом 5 августа сообщил портал Ynetnews.

Горбенко заняла девятое место в полуфинале и не прошла в финал. Однако, после того как австралийка Элла Рэмзи снялась с соревнования из-за болезни, Горбенко оказалась первой запасной. Сообщается, что когда спортсменка направлялась на ужин МОК, ей сказали о необходимости выхода на старт, но из-за отсутствия экипировки, оставленной в комнате ожидания, она не смогла участвовать.

В результате в финальном заплыве участвовали семь спортсменок, а золотую медаль завоевала канадка Саммер Макинтош.

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#плавание
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Тарасова раскрыла цели США в стремлении очернить российских фигуристов
05 августа 2024, 22:11

Фото: iStock/KinoMasterskaya

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о том, что США стремятся очернить российских фигуристов для того, чтобы убрать конкурентов и выиграть.
Она подчеркнула, что у наших спортсменов «всё чисто».

«Я не знаю, что они знают и как они будут наносить нам удар. У нас все чисто. Им нужно это для того, чтобы выигрывать, а нас бы дисквалифицировали на несколько лет. Как раз Олимпиада подходит. Они бы без нас прекрасно разбирались», — поделилась в беседе с NEWS.ru Тарасова.

Ранее депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказала мнение о том, что атака США на российских фигуристов и гимнасток вызвана желанием Штатов внушить нашим спортсменам не выступать за нашу страну.

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#сша
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#мнение
#атака
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Депутат Журова объяснила атаку США на российских фигуристов и гимнасток
05 августа 2024, 21:58

Фото: iStock/Artur Didyk

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказала мнение о том, что атака США на российских фигуристов и гимнасток вызвана желанием Штатов внушить нашим спортсменам не выступать за нашу страну.
Парламентарий отметила, что подобные действия со стороны Вашингтона в адрес российских спортсменов были ожидаемыми.

«Они пытаются добиться того, чтобы поколения наших детей, их родители говорили о том, что за Россию не надо выступать. Потренировался и уехал в США или Канаду, в другие страны. Неважно, потеряетесь вы там или нет, но нечего выступать за Россию. Убегайте в другие страны, так как мы все равно будем преследовать, доставать с допингом и жизни не будет. Такой посыл», — заявила в беседе с NEWS.ru Журова.

Ранее президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев также комментировал информацию о готовящемся со стороны США репутационном ударе по российским спортсменам на Олимпийских играх.

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Байрамян назвал лучшего игрока РПЛ
Байрамян назвал Глушенкова лучшим в РПЛ
05 августа 2024, 21:17

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказал мнение о том, что спортсмен Максим Глушенков является лучшим игроком РПЛ.
«Можно ли назвать Глушенкова лучшим игроком Российской премьер-лиги на данный момент? Судя по тому, что все про него спрашивают, говорят, человек делает дубли, хет-трики, отдает ассисты — думаю, да. Сейчас он лучший игрок РПЛ», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Байрамян.

Напомним, футболист Максим Глушенков забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу за пять матчей.

Ранее бывший защитник «Спартака» и «Крыльев Советов» Роман Шишкин поделился ожиданиями от матча обеих команд, отметив, что в фаворитах у него всё-таки красно-белые.

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