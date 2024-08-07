Провалившая гендерный тест боксерша вышла в финал Олимпиады

На стадионе «Метеор» в Балашихе 10 августа состоится региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта». Планируется участие команд из 15 городских округов – всего более 150 человек. Этап организует Министерство сельского хозяйства России, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.