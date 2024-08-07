Провалившая гендерный тест боксерша вышла в финал Олимпиады

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Провалившая гендерный тест боксерша из Алжира Иман Хелиф вышла в финал Олимпийских игр-2024 в весовой категории до 66 килограммов. Об этом пишет РБК.
В полуфинале спортсменка одержала победу в бое с Джанджаем Суваннапхенг из Таиланда. Уточняется, что Хелиф гарантированно получит медаль Игр-2024. В борьбе за золотую медаль алжирка встретится с Ян Лю из Китая.
Во время турнира боксерша пожаловалась на травлю. В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) отстранила Хелиф, а также представительницу Тайваня Линь Юйтин по причине несоответствия критериям допуска. По результатам гендерного теста выяснилось, что девушки имеют ХY‑хромосомы и повышенный тестостерон.
Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.
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Во время турнира боксерша пожаловалась на травлю. В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) отстранила Хелиф, а также представительницу Тайваня Линь Юйтин по причине несоответствия критериям допуска. По результатам гендерного теста выяснилось, что девушки имеют ХY‑хромосомы и повышенный тестостерон.
Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.
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Екатерина Коршунова